TVB主席換人 「殼王」退休兼退股 新股東須是港人 或農曆新年後揭盅

明報記者 陳偉燊

由於免費電視牌照持牌人須由港人掌控制權，TVB現有董事會成員不乏港人，當中包括Young Lion的主要股東兼TVB副主席黎瑞剛的「心腹」兼執行董事許濤、非執行董事利憲彬等均為港人。若陳國強退任，未計「空降」新人之外，TVB在董事會內尋求人選出任主席職務仍有可能。

根據TVB公告，陳國強在出售Young Lion股份後，同時辭任主席、非執行董事職務、行政委員會主席及薪酬委員會成員，與董事局之間並無意見分歧。TVB表示，將在短期內刊發公告，交代新的董事會及多個董事局委員會的成員及組成。

按陳國強向TVB員工發出的內部電郵透露，今次退任主要源於他於2017年在挪威乘坐直升機發生意外後感想，希望用餘下時間追逐工作以外夢想，他又謂高興早年獲已故的方逸華邀請入局，並對能夠見證TVB陪伴港人半個世紀深感榮幸。

陳稱是時候退休 拒透露去向

陳國強在回覆本報記者電話查詢時指：「（我）已過65歲了，是時候退休。」他又說，不會透露自己退休後有何打算，並感謝傳媒關心。

華人文化和TVB副主席黎瑞剛回覆本報查詢時指：「董事局接獲陳國強先生的辭呈，表示希望退休的意願，我們對此表示理解，並尊重他個人的意願。」華人文化及黎瑞剛進一步指，TVB是一盤好資產，雖然面臨壓力和挑戰，但擁有優秀的團隊，近年來一直在努力創新突破，持續生產高品質的新內容，同時大力發展互聯網OTT業務，並積極拓展內地及海外新市場，都取得了不錯的效果；他們看好TVB的發展，會繼續長期支持TVB。

黎：TVB是好資產 持續支持

TVB行政總裁李寶安接受本報查詢時表示：「集團主席陳國強昨晚落實出售控股股東Young Lion股權，而陳氏退休的安排，亦早為市場所知，現時集團正待未來幾天，陳氏進一步向通訊局交代具體股權變動安排後，冀之後再作公布最新股權變動及主席人選。」

李寶安：黎陳保持友好關係

他強調，陳國強與副主席黎瑞剛至今保持友好關係，陳國亦會留任主席職務至2月4日，期待新人事新氣象。在TVB持股14.02%權益多年的基金股東Silchester則表示，不會公開或私下評論TVB主席變動之事，但是他們會就情况出現變化時，進一步保持接觸。