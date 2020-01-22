資本集團投資總監Andy Budden：美股今年續領放全球市場

美股估值高都一直為市場爭議。Andy Budden認為目前美股估值仍算合理，指市場處歷史上極低息環境，這情况下一般會推高估值，而且市場憧憬企業盈利今年會進一步增長。他續指，歐美股票估值有差異是源自結構上的不同，前者主要以能源和金融股為主，個股計其實相近。美股則以科技、消費和健康護理為主，科技股為主的結構使美股增幅勝於其他市場。今年市場主要風險是利率上升，以及要觀望美國的就業市場情况。

科網FAANG lead將成避險天堂

過去在美國大選時，股市都有不錯的表現，自1932年標指平均都有約一成升幅，比沒有大選年的約6%升幅優勝。惟這段期間股市必會較波動，這同時也創造出買入機會。例如近期藥股面臨較大壓力，受外界批評醫保問題，但如果投資者相信政府最終接管全國醫療保健系統不會帶來重大問題，這時醫藥股估值便變得吸引。

Andy Budden認為，今年市場上有四大長期增長主題，除了全球消費、顛覆性數碼科技和創新健康護理外，便是新類型的防守股。他相信美國經濟始終會步入衰退，而在上次衰退時投資者一般視公用和消費股為防守股避險。惟時移世易，隨着公用股槓桿水平偏高，醫療板塊變成增長股，傳統為避險天堂的防守股變得不再安全。反而提供新服務、行業滲透率低，但增長快的企業實則更安全，在經濟下行時仍可保持增長，例如美國科網龍頭FAANG lead。還有即使未推出新產品，但改變了模式的公司，如微軟把軟件改為訂閱方式收費，從而帶來穩定收入來源。他旗下的新視野基金，也一直投資不少美國科技股，基金由去年初至11月底，升幅達到24.4%，續跑贏大市。

他也建議今年投資者仍要分散投資，除了一些在全球佈局的企業，以及長線結構增長主題，今年亦建議採取股息策略。他指即使收息股近10年表現一般，但去年起表現改善，相信今年亦會再進一步，派息亦見增加。

另外，提到穩定收息防守策略，房託股一直深受不少人香港投資者喜愛。惟隨本港社會事件持續，零售服務業受影響，本港零售物業類房託股難免被看低一線等。不過，宏利投資管理亞太房託投資專家黃惠敏表示，縱使近期本港零售銷售雙位數下跌，但仍要視乎內在不同行業表現，如跌幅與珠寶及鐘表業關連較大，但民生必需品如超市等銷售實質仍不錯，其租金收入與香港家庭收入有關，與旅客人數關連度較小。再加上本身香港零售房託旗下商場出租率穩定，減租壓力不大，反而尚有上升空間，相對偏好擁有地區商場的零售物業房託。

宏利：企業去中環化 商店租金料受壓

寫字樓市場方面，她較偏好非中心地區，租金對比中環有較大折讓，企業「去中環化」趨勢持續或使中環寫字樓租金增長受壓，其增長預期亦已反映在估值上，相對看好擁有中環外地區寫字樓的房託。整體而言亞洲房託平均都有約5厘息，目前歐洲甚至負利率環境下顯得吸引，而且大部分現金流強勁。

王俊騏 明報記者

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