地監局去年接63宗一手樓投訴 年增34%

地監局主席梁永祥表示，涉及一手物業的投訴，以提供不準確資料、未取得發展商批准發出廣告為主，而局方目前已處理當中約76%、即48宗個案。他續指，針對一手樓銷售秩序，地監局去年在銷售處巡查了875次，認為秩序有顯著改善，局方將繼續進行業界教育工作。

至於整體投訴，梁透露去年接獲的主要投訴，包括不妥善處理臨時買賣合約、未有與客戶訂立或解釋地產代理協議、提供不準確或具誤導性的物業資料等。

此外，地監局去年對258名持牌人採取行動或作出處分，並撤銷55個牌照及暫時吊銷18個牌照；亦有116個及147個持牌人分別被罰款、或被處以訓誡。

全年在新盤銷售處巡查875次

另近年港人熱中投資海外物業，地監局行政總裁韓婉萍指出，去年接獲有關境外物業的投訴僅6宗，按年減少六成，涉及投訴的境外物業分佈於英國、泰國、馬來西亞及中國內地，主要牽涉無牌從事地產代理工作。

涉境外物業投訴6宗 減少六成

與此同時，去年報考地產代理資格考試、以及營業員資格考試的人數，分別有5146人及5782人，按年分別減少2.7%及12%。此外，地監局計劃對合資格的個人牌照持有人，提供一筆過500元資助，梁永祥表示此舉並非解困，而是給予業界人士提供資助以提升專業。