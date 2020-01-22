灣仔地舖1220萬沽 5個月升值28%

土地註冊處資料顯示，灣仔駱克道271號揭陽大廈地下單號舖，本月以1220萬元獲思柏意念有限公司購入，董事為文少君。可留意的是，原業主於去年8月、即反修例風波熾熱之際，以950萬元購入舖位，即持貨短短5個月，帳面獲利270萬元或28%，即使扣除使費後，預料仍可淨賺逾170萬元。

面積僅178呎 呎價高見6.85萬

若以舖位面積178方呎計，折合呎價約6.85萬元。目前舖位叫租2.5萬元，若以叫價租出，回報率近2.5厘。值得一提的是，該舖位曾於2011年由張姓買家以1330萬元購入，該名業主持貨至去年8月以950萬元售出，持貨8年帳面蝕約380萬元或28%。

同一舖位曾有前業主損手離場

另一方面，去年第四季反修例風波仍處嚴峻期，本港寫字樓租金續受影響。第一太平戴維斯最新寫字樓租賃市場報告指出，本港所有地區的寫字樓租金，在2019年第四季均錄得負增長，整體租金按季下跌1.5%，幅度較第三季的1.0%輕微擴大，當中以灣仔及銅鑼灣錄得最大租金跌幅，按季跌2.5%；其次是中環跌1.7%；而尖沙嘴跌1.6%。

第一太平戴維斯預期，寫字樓租金今年將全面下跌， 其中核心區租金預計下跌5%至10%，非核心區甲級寫字樓租金預計下跌10%至15%。

代理料核心區寫字樓租金跌10%

住宅市况方面，高力國際亞洲估價及諮詢服務常務董事劉振江表示，截至2019年11月，本港普通住宅樓價按年升6.9%，豪宅樓價按年升0.4%，他認為，影響去年樓市的負面因素，包括失業率增加、中美貿易戰及本地政治衝突仍會持續，但在利好因素如低息環境、首置按揭上限放寬冲淡下，今年樓市走勢不會太慘淡，料普通住宅樓價將跌5%，豪宅樓價則跌10%。