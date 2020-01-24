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THE RICHMOND首推30伙近沽清

【明報專訊】雖然社會各界擔心「武漢肺炎」疫情會否進一步擴散，令業界擔心會否波及樓市，但昨日首輪推售30伙的恒地(0012)西半山羅便臣道THE RICHMOND，據悉即晚全數近沽清。另興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK周一售出10伙後，部分單位即時加價最多5%。

THE RICHMOND首推30伙折實平均29,998元，並以開放式戶折實入場費598.82萬元作招徠；項目開售前累收逾280票、超額逾8倍，昨晚正式推售，據市場消息指出，樓盤即晚可售的30伙接近沽清。

WEST PARK餘貨加價最多5%

另周一首輪售出10伙的WEST PARK，發展商更新價單，其中10個實用333及339方呎單位，加價3%至5%，當中實用339方呎的16樓A室，最新定價786.3萬元，較上周四定價748.9萬元，提價幅度5%；另價單中售價最平、實用333方呎的7樓C室，定價由659.5萬元調高至679.3萬元，加幅3%。

會德豐將軍澳兩盤售8伙 吸金1.1億

另會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MARINI 昨連沽7伙，套現逾9000萬元，項目去年推出至今累售302伙，套現逾27.6億元；同系將軍澳現樓MONTEREY亦售一伙，為2A座3樓B室，實用1,123方呎，屬4房2套間隔，售價2972.7萬元，實呎2.64萬元，即上述兩盤單日共售8伙，套現逾1.1億元。

另百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，昨售兩伙4房戶，為8座7樓A室、B室，同屬4房2套間隔，由同一組買家購入，但未知是否需繳付辣稅；A室實用1623方呎，以3660萬元連車位成交，實呎2.25萬元；B室實用1,625方呎，以3700萬元連車位成交，實呎2.27萬元。

逸璟．龍灣累錄7宗撻大訂

不過，部分新盤續錄撻訂，內房中冶（1618）青山公路青龍頭逸璟．龍灣，新錄1宗撻大訂，為2座2樓C室，屬實用429方呎1房戶，原於去年3月以593.3萬售出，但買家新近取消交易，預料遭沒收10%訂金涉59萬元；樓盤2018年底開售至今累沽近80伙，但同時累錄7宗撻大訂，比例近9%。

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