灝景灣相連戶2050萬沽 屋苑新高 分析：部分買家相信最壞時候已過 部署入市

明報記者 張允亭

美聯高級營業經理詹皓泰表示，灝景灣5座頂層一個實用1177方呎相連特色戶，屬3房連套房間隔，原業主早前叫價2388萬元放盤，新近減價338萬元或14%後，以2050萬元獲首置家庭客承接，實呎17417元，相關成交價為屋苑新高，亦屬屋苑近10年來唯一的相連大戶二手成交。至於原業主，2003年底以500萬元購入單位，持貨至今逾16年，帳面賺1550萬元或3倍。

持貨16年 帳面勁賺1550萬

可留意的是，上述成交價亦是青衣第二高紀錄，僅次盈翠半島一個頂層特色戶，於2018年以2080萬元易手的紀錄；意味灝景灣是次成交價仍低30萬元或1.4%。

不過，個別二手單位錄得低市價成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳南豐廣場2座中層G室，實用809方呎3房套房戶，以1080萬元易手、實呎13350元，成交價比屋苑同類單位市價1150萬元低約70萬元或6%；原業主2011年以638.8萬元購入，帳面賺逾441萬元或69%，止賺離場。

穗禾苑兩房價再跌穿400萬

另火炭老牌居屋穗禾苑新近錄得銀主盤成交；世紀21陽光區域經理陳世民表示，穗禾苑C座極低層6室，實用472方呎2房間隔，以385萬元成交，實呎8,157元，成交價低市價約5%，為屋苑去年10月後，再錄兩房戶成交價跌穿400萬元；原業主2009年以115萬元購入，惟業主其後數度向財務公司借貸，單位現時透過銀主售出，10年期升值2.4倍。

另元朗洪水橋溱林，有洋房以低於購入價易主。土地註冊處顯示，溱林單號洋房，實用2439方呎，新近以2330萬元沽出，實呎9553元；原業主2015年底以2455.6萬元買入，持貨至今逾4年，帳面蝕讓125.6萬元或5%。

溱林洋房業主損手125萬離場

現時樓市走勢未明朗，準買家取態各異。利嘉閣研究部主管陳海潮認為，雖然現時市况尚未完全穩定，但有部分買家相信香港最壞時候已經過去，而較具財力的投資客，更部署趁機入市作長線投資。不過，財力略為不足的中小型單位買家，對市况依然持觀望態度。