湯文亮：穆迪信貸評級 米芝蓮化

美更應降評級 穆迪無膽做

何謂米芝蓮化，假若有一個米芝蓮星探去到一家餐廳，見到餐廳經常被人搗亂，而伙計亦嚴陣以待，即使出品與服務比以往好，米芝蓮亦有理冇理將餐廳的評級下降一級，這是穩陣做法，穆迪見到香港在過去7個月社運活動不絕，到現在仍未見平息迹象，最穩陣做法是同米芝蓮一樣，將香港評級下降一級，所以我話信貸評級米芝蓮化。

穆迪認為，美國去年底推出的《香港人權與民主法案》，令到美國可以影響到香港政府施政，繼而削弱香港自治能力，我覺得穆迪犯了一個嚴重錯誤，《人權法》對美國的負面影響比香港大不知多少倍，自從美國通過《人權法》之後，不少國家富豪知道美國隨時可以對任何國家推出制裁法案，凍結有關人士在美國以及美國金融體系資產，已經靜悄悄將資金撤離美國，造成美匯轉弱，如果繼續下去，美國可能要加息，這是特朗普的噩夢，所以，穆迪應該降低美國信貸評級而非香港，不過大家亦知道，就算畀個天穆迪做膽，佢都唔敢降低美國信貸評級。

下降評級 財爺有藉口不派錢

其實，穆迪今次將香港信貸評級下降亦非壞事，當社會回復正常，穆迪自然會調升香港信貸評級，唔通有得跌冇得升？下跌之後回升比不升不跌好得多，另外，由於穆迪將香港評級下降，財爺就有藉口不派錢。否則，赤字有機會超出上限，影響港府以及有關公營機構的發債成本，總之一句，既來之則安之，做好自己本分，穆迪始終會將香港信貸評級重新調高。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]