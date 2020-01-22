周顯：上巿賣殼 最乾手淨腳

大媽股 現在還有得做

我說，總之每個市場都有新的魚，都有難做的地方啦！

至於大媽股，即是用高佣金來吸引內地大媽去sell的股票，現在還有得做，不過由於佣金太高，利潤太少，因此也是很難做的。但是，利潤少總比沒有利潤為佳，畢竟，上市沒有buyer，自己攬晒所有股票，才是世上最慘的事。記得在一年前，某名股壇名女人同我講，大行很喜歡游說客人，在上市前，把營業額做大，藉此吸引更多的資金，集更多的錢。但是這些大行卻並沒有說，假如無飛，又怎麼辦呢？

於是，很多企業夾硬做大了個餅，由於沒飛，又要找親戚朋友來入飛，自己要guarantee。集資回來的錢，付清上市費用，又要頂住股價，搞來搞去，欠下一身巨債，災難完全是從上市那一日開始的。

所以，最開心的做法，還是上市，不求集資多少，但求賣殼，乾手淨腳，然而監管當局的限制實在太過嚴格，愈來愈難做。這令我想起當年金庸把《明報》上市，理由講到明，是想賣殼，皆因他年老退休，想把企業集團化，以及賣的價錢可以更高一點。光明正大，又有什麼不對的呢？

[周顯 投資二三事]