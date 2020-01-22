劉思明：留意受疫情困擾消費股

恒指昨低開346點反覆向下，以近全日低位收市，收報27,985點，跌810點或2.81%；國指跌3.19%。大市成交1328億元，高於60天平均六成，成交相當活躍。

雖然近兩周已提醒，恒指回調有機會跌穿20天線（現約28,400點），但料28,300至28,000點有承接，惟昨天一併失守；短線最理想是可以大概在現水平喘定反彈，但農曆新年長假在即，加上疫情的陰霾，似乎太過樂觀，下望於去年12月上升裂口位約27,400點有較大支持。

27400點料有較大支持

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨升跌比率3比97，跌逾3%佔下跌股份近六成；陽燭對陰燭為5比95，大市跌勢全面，沽壓沉重。

去年超過九成股份下跌、跌逾3%佔逾五成僅出現兩次，包括5月6日及8月5日，當時短線反彈後再尋底。

本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，有超過七成的跌幅約3%以上，與恒指國指相若甚至跌輸。航空及相關跌近半成表現最差，其次科技器材、教育、博彩及消閒、內房及物管跌逾4%。

整體反彈乏力，軟件服務的股份平均由全日最低位回升1.8%收市，反彈力已最強，收市仍跌近3%。

30行業全線跌 阿里美團也涯沽

航空、旅遊、濠賭、餐飲以及其他消費及相關股份都受到疫情打擊而受壓，電商消費平台如阿里巴巴（9988）、美團（3690）亦未能倖免捱沽。短線消費股繼續受到疫情消息打擊，惟一旦疫情受控或相關消息淡化，將會出現強勁反彈，而現時談論屬言之尚早。

新東方單日波幅逾兩成 投機味濃

不過並非所有科網股昨天都捱沽，新東方在線（1797）、平安好醫生（1833）、阿里健康（0241）醫藥、互聯網概念炒作，低位大幅反彈倒升，但要慎防炒風一過大幅回吐，如周一熱炒流感股。平安好醫生前高位約64.5元成短線重要支持位；阿里健康短線支持為9.8元，不宜低收。新東方在線單日波幅超過兩成，投機味濃。

[劉思明 數據尋寶]