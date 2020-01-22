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經濟
2020年1月22日星期三
技術取勝
投資策略
憂疫情失控 恒指急挫810點 失守28000關 亞洲區最差
北水連續46天淨流入斷纜
瑞銀：未有治療藥物 藥企不受惠
史美倫：相信中央不會干預香港局勢
港12月通脹 放緩至2.9%
富薈海洋公園合作 「租房送飛」谷入住率 最低537元房租 送兩張夜場入場券
歐舒丹第3季銷售增17％ 港增1.8％
陳啟宗：港零售未必可返高峰
中資證券遭凍結1.7億資產 涉操弄Hon Corp
人保財險齊盈喜 純利最多增八成
VISA調查：半數港人願試虛銀
南商推大灣區按揭 最多借七成 覆蓋區內近百樓盤
希瑪今年廣東增3醫院 對武漢疫情樂觀
恒大再發40億美元債
特朗普：快與華展次階段談判 美股早段下滑 10年期債息跌穿1.8厘
環保少女批各國領袖「什麼也沒做過」
日央行上調 3年度GDP預測
張兆聰：大巿樂觀情緒嚴重破壞
植耀輝：大市回落 準備吸第一注
技術取勝：中升28元料有良好承接
鄭志剛伙「港版通貝里」齊推動環保
劉思明：留意受疫情困擾消費股
周顯：上巿賣殼 最乾手淨腳
湯文亮：穆迪信貸評級 米芝蓮化
灝景灣相連戶2050萬沽 屋苑新高 分析：部分買家相信最壞時候已過 部署入市
馮盈盈前男友皓畋愛巢 叫租3.3萬
THE RICHMOND首推30伙近沽清
灣仔地舖1220萬沽 5個月升值28%
地監局去年接63宗一手樓投訴 年增34%
中原去年佣金174億 按年跌8%
資本集團投資總監Andy Budden：美股今年續領放全球市場
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技術取勝：中升28元料有良好承接
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【明報專訊】中壽20元料有支持（圖）
新奧能源不宜跌穿89元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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憂疫情失控 恒指急挫810點 失守28000關 亞洲區最差
北水連續46天淨流入斷纜
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史美倫：相信中央不會干預香港局勢
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