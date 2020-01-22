植耀輝：大市回落 準備吸第一注

不過話說回來，恒指早前累積升幅不小，利好因素亦已被消化得七七八八之餘，人行周一LPR報價未見下調，港股走勢亦呈現單日轉向；加上今次肺炎疫情事件，似乎港股未踏入鼠年已見十分波動。當然今次回落或是一次入市良機，所以可先作好準備，伺機吸納第一注貨。

爆疫情 濠賭股只宜炒上落

首先要談是近日股價相當波動之賭股。濠賭股去年第四季起受不少利好消息，包括中央支持金融業發展，同時大行持續「大合奏」。然而最新爆發之疫情，對娛樂消費行業之打擊很大，恐怕今年春節假期訪澳人次將大為減少，亦令未來賭收情况難以預計。所以濠賭股只宜炒上落，近期股價雖出現顯著回調，但現階段仍不算十分吸引，故不妨再等一會。另一隻則是素有藍燈籠稱號之中移動（0941）。價值得到重估之原因，在於5G將可刺激每月每戶平均收入（ARPU）回升，同時內地電訊三雄在5G發展上將出現較理性競爭，以及股息率吸引，令估值及估價會有較大反彈空間。參考3G升級至4G之對經驗，ARPU提升空間可能相當有限。當然預期4.7厘股息率是一大賣點，只是除非純看息率，若以未來一兩年之增長而言，筆者仍抱有相當保留。

正如以往所指，待5G發展應用成熟階段，三大電信股才有望翻身。

最後，在此預先祝大家鼠年行大運，股運亨通，以及身體健康。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]