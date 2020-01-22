環保少女批各國領袖「什麼也沒做過」

去年是有紀錄以來全球海洋最熱的一年，也是全球平均溫度第二高的一年。17歲的通貝里以「邁向共同未來的可持續發展之路」為題發表講話時稱，由於年輕人的推動，氣候和環境現在是熱門話題，但全球碳排放量仍沒有減少，「幾乎任何事情也沒做過」。她引用聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2018年的報告數據。該報告指出，若要將全球平均溫度的升幅，限制於不高於工業化前平均溫度的1.5℃以內，未來幾年的碳排放量需低於5700億噸。通貝里稱，按照目前的排放水平，剩餘的碳排放額度將在不到8年內消失。

能源業：投入大量資金推動能源轉型

她說：「過去的18個月，我幾乎每次演講都重複這些數字。」她呼籲國際社會為此採取迫切行動。與會的石油業界人士稱，能源業界高層對氣候變化的態度有巨大改變，業界並非只是空談，而是投入了大量資金推動能源轉型。

去年1月，通貝里也在達沃斯論壇表示，希望國際社會以應對「自家房子失火一樣」的態度，迫切應對氣候變化。通貝里在2018年8月起手持「為氣候罷課」的標語，逢周五到瑞典國會外抗議，吸引全球數百萬人加入她的「周五為未來而戰」（Fridays for Future）運動。

（綜合報道）

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