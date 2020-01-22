特朗普：快與華展次階段談判 美股早段下滑 10年期債息跌穿1.8厘

特朗普昨形容，自己與中國國家主席習近平的「關係特殊」，「他為了中國，我為了美國，即使如此，我們喜愛彼此（we love each other）」。他又稱，上周與中國，以及墨西哥和加拿大訂定的貿易協議是21世紀的典範，並預期將與脫歐後的英國達成大規模貿易協議。

預期與英達大規模貿易協議

特朗普昨亦一如以往，批評聯儲局未有積極刺激經濟，「加息太快而減息太慢」，並暗示聯儲局應實行負利率。他說，美國被迫跟一些實行負利率的國家競爭，它們對外借錢還可賺取利息，「這是我很快可習慣的東西」。在持續的低通脹環境下，歐洲央行和日本央行都實施負利率政策，導致日本和德國的長期國債孳息率處於負值。特朗普一直認為聯儲局的利率政策不利美國競爭。

形容美國取得前所未有勝利

他昨天的講話內容，大部分環繞極具爭議的「美國優先」（America First）政策。他表示其貿易保護、減稅、移民等政策，都是為了改善美國民生，呼籲其他國家仿效。他形容自己領導的美國「取得前所未有的重大勝利」，美國近期的繁榮是「史無前例的」，世上任何地方都無法比擬，「地球上沒有比美國更好的地方」。他說，「美國夢又回來了，而且更大，更好」。

特朗普形容，自己從上屆奧巴馬政府手上接過爛攤子，美國當時失去了6萬家工廠，在他本人接任總統以來，令工廠數目增加了1.2萬家，職位更增長了700萬。他又列舉就業市場、婦女及少數族裔的招聘進展，聲稱下調企業稅等措施，吸引企業將生產遷回美國。他說，美國藍領處於繁榮期，並引用工資數據，指最底層的工人工資增長更為強勁，助美國重新分配財富，解決不公平現象。儘管普遍數據顯示，美國貧富懸殊仍在加劇。

《華爾街日報》：法美數碼稅休戰

特朗普未有談論與歐盟國家的貿易問題。不過《華爾街日報》稱，法國和美國就數碼稅達成休戰，至少暫時避免圍繞這問題的貿易戰。美國和法國官員透露，法國總統馬克龍致電特朗普，尋求化解關稅威脅的途徑，兩人正着手就數碼稅問題磋商更廣泛的協議。美方官員表示，作為休戰協議的一部分，馬克龍同意將對大型科技公司徵收的數碼稅推遲到今年底，而美方也將把報復關稅推遲到今年底作為回報。

瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）昨也在場聆聽特朗普講話，特朗普沒有點名提及她，但認為美國必須拒絕氣候的「厄運先知」（prophets of doom）。他對氣候變化的前景感到樂觀，並表示美國將加入大規模植樹計劃。通貝里沒有點名回應特朗普，但重申氣候暖化的問題猶如「自家屋子着火」般迫切，拒絕採取行動只會令火勢加劇。

（綜合報道）

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