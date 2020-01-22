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恒大再發40億美元債

【明報專訊】本月16日才新發行20億美元債的內房「抽水王」中國恒大（3333）再次發功，經旗下景程有限公司發行兩批20億美元（約156億港元），共40億美元（約312億港元）的美元債。據公告，集團發行2022年到期、票息11.5厘的20億美元債及2023年到期、票息12厘的20億美元債，為其現有債務再融資，公司不足一周內共抽水60億美元（約468億港元）。

主席行政總裁認購 涉6.5億美元

恒大主席許家印、行政總裁兼執董夏海鈞亦再次落場認購，涉及6.5億美元。當中許家印認購2000萬美元2022年到期美元債及5.8億美元2023年到期美元債；夏海鈞認購2000萬美元2022年到期美元債。在1月16日發行的20億美元債中，許家印認購5000萬美元的2024年到期美元債，夏海鈞認購5000萬美元的2023年到期美元債。

恒大今次發債亦獲得「鋤DEE會」好友支持。華置（0127）執行董事「甘比」陳凱韻牽頭劉氏家族成員共認購10多億美元票據。據指出，劉氏家族購入債券的目的以收息為主，不會着重債券價格波動，又指該批債券年期較短又相對高息，回報十分理想。恒大於2018年11月曾經景程發行共28億美元（約218.4億港元），當中共15.65億美元為2020年到期的11厘票據，相信今次恒大或為了部分到期債券再融資，並趁市好大幅擴大發債規模。

相關字詞﹕華人置業 抽水 內房 美元債 甘比 陳凱韻 劉鑾雄 許家印

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