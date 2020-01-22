南商推大灣區按揭 最多借七成 覆蓋區內近百樓盤

明報記者 溫藹紅

南洋商業銀行稱，大灣區置業按揭服務將以港元最優惠利率計算（即P減2.25厘），現為2.75厘，還款期限30年，同時客戶只需到分行完成授權認證，便可直接透過南商香港帳戶每月自動扣款，實現以港元為內地物業供款，有助避開匯率浮動風險。現時香港的物業按揭息率，普遍約2.475厘，但如果是內地，以5年期LPR（貸款市場報價利率）計，現為4.8厘。

港元為內地物業供款 減匯率風險

該行副總裁梅月嫦表示，該行提供的2.75厘按揭息率於內地而言甚為優惠，加上坊間已有為數不少的「睇樓團」，該行現已與60個發展商合作，搜索接近100個現樓樓盤，包括珠海、中山、佛山、東莞、惠州等城市，並將為客戶提供如物業估價、日後供款安排等置業諮詢服務，因此對於服務預期成效感到樂觀。

其實部分本地銀行於去年已就大灣區政策，推出不同的跨境置業服務。當中工銀亞洲於去年中率先宣布推出「按揭通」，港人購買指定深圳及中山市的一手樓，可敘做最多六成或1000萬元貸款，還款期30年；創興銀行（1111）亦於同期推出廣州及深圳置業按揭服務，最多敘做五成或200萬元貸款，還款期10年。

南商又稱，港人可通過南商帳戶，以香港手機號碼直接綁定支付寶及微信支付；南商理財客戶亦可透過該行「理財互認」服務，享有同名帳戶匯款手續費豁免優惠。

抵押內地物業 最多五成貸款融資

對於去年業務表現，梅月嫦表示，去年南商香港的個人零售業務盈利錄得雙位數增長，由於聯動機會下，即由母公司客戶帶動，去年全年南商香港的貸款增長速度沒有減慢，但預料今年整體貸款市場較為審慎，仍需視乎本地社會情况。