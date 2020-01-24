VISA調查：半數港人願試虛銀

最大不足：乏經營往績

該研究分析指出，消費者認為虛擬銀行具有三大好處，分別是較低的銀行交易手續費（62%）、較實體銀行更具競爭力的利率（47%），以及較佳用戶體驗（32%）。不過受訪者亦認為虛銀具有不足之處，當中包括缺乏經營往績（55%）、可信度（52%）以及缺少實體分行（49%）。

VISA香港及澳門區董事總經理史美琪表示，本港消費者期望虛銀能夠提供具競爭力的利率及低手續費，同時冀銀行能提供優質的用戶體驗，因此她認為，現有銀行及新晉競爭對手能否成功，關鍵在於將客戶放置首位。

李達志：將設全新「數碼化辦公室」

另外，金管局副總裁李達志昨日撰文表示，將設立全新的「數碼化辦公室」，以統籌整個金管局的數碼化轉型工程，使金管局成為以數據為本的監管機構，並擬引進數據分析專才。

他又指出，金管局即將推出一系列的新措施，以科技改善銀行監理、打擊洗錢等方面的工作，例如在銀行監理方面，當局正逐步向銀行收集更細緻的數據，以便對銀行業務狀况有更全面及實時的了解。長遠而言，金管局冀望透過新科技逐步取代銀行現時需提交的多個範本式報告，以減省銀行監管匯報上的負擔。