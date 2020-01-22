中資證券遭凍結1.7億資產 涉操弄Hon Corp

上市後兩月炒高逾3倍

細價股股價鬼影幢幢，Hon Corp上市約一年後即出現數次大起大落。Hon Corp前年於創業板上市，經歷幾輪炒作後，去年全年走勢均偏軟，由1月初至11月初的10個月內，股價累跌66%，由接近1.5元水平變身為毫子股。而弔詭情况由11月中開始浮現，Hon Corp突由跌轉升，不足兩周內累計升幅近1倍，更一度高見0.99元。惟見頂2日後、即12月6日，便出現全線「崩盤」，單日暴挫74%。當日收報0.238元，較周中高位跌近八成，全日錄得2.39億元成交。

Hon Corp變為「洗倉股」後股價從此一蹶不振，昨日報0.12元，無升無跌。翻查資料，該股自上市以來炒作不斷。Hon Corp於前年10月登陸創業板，招股價為0.5元，上市後約兩個月便炒上2.05元，較招股價升足逾3倍。證監會不時發布的股權集中資料中，亦可見該股身影。於去年1月，即涉嫌操弄股價事發約1年前，證監會就曾點名Hon Corp指其股權高度集中，公眾股東僅持股6.5%，籲投資者謹慎行事，不過仍然未能阻止莊家肆意炒貨。

證監曾點名股權高度集中

Hon Corp近期亦有新動作，公司日前公布，與一名認購人簽訂協議，以每股0.106元價格配售9600萬股，相當於現有股本20%。公司共計集資1017.6萬元，三成將用於貿易款項，七成將用於營運資金。公告顯示，認購人為新加坡基金經理李晉榮。