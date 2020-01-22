陳啟宗：港零售未必可返高峰

恒隆地產多賺9％ 增派末期息

恒隆地產因應去年售樓減少，加上香港物業組合重估錄得虧損4.84億元，基本溢利按年只增長9.23%至44.74億元，該股4年來首次增派末期息1.72%至0.59元。其母公司恒隆集團（0010）則受惠於出售非核心物業錄得8.69億元出售收益，基本溢利大增逾44%至37.96億元，除增派末期息3.28%至0.63元，亦歷來首次派特別息0.26元。花旗指出，恒隆地產的基本溢利水平超過預期。

陳啟宗表示，由於香港過去6個月受社會運動持續影響，內地旅客及老闆均被黑衣人的行為嚇怕。他說不要凡事均要求政府去處理，及將責任推給政府，而是要遵照法治，按法律去處理打人者。他又指香港出現打人及嚇人下，零售市面恢復需時，恢復到甚麼程度也是一個問題。行政總裁盧韋柏表示，在去年下半年為旗下70%商場租戶提供幫助，亦有主動提供消費贈券推廣，期望社會運動的影響愈來越愈，現時難言具體續租租金壓力。

隨着更多內地客的奢侈品消費回流境內，陳啟宗估計有助旗下上海商場持續增長，並料上海以外的商場增長更快。首席財務總監何孝昌表示，該系公司因應收購杭州地塊及應付內地項目資本開支，致手持現金下調而出現淨流動負債逾12億元，但是在預期之內。