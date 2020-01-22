歐舒丹第3季銷售增17％ 港增1.8％

英國中國增長最勁

香港第三季銷售淨額為4859.8萬歐元，雖然以報告匯率計增長1.8%，但按固定匯率則跌1.3%。首9個月計，香港是唯一錄得下跌的市場，按固定匯率計銷售淨額下跌3.6%至1.07億歐元，同店銷售期內跌26.5%。

以地區劃分及報告匯率計，英國及中國大陸第3季銷售淨額增長最大，按年分別增長1.05倍及34%，達5329.4萬歐元及7945.5萬歐元。集團指出，英國的增長主要貢獻來自ELEMIS，中國的雙十一線上及線下宣傳活動，以及具吸引力的假期季節產品組合，帶動破紀錄銷售。

按品牌劃分，L’Occitane en Provence銷售淨額第3季按年增長6.3%，主要貢獻來自中國及韓國的網上商城渠道，以及旅遊零售、網上合作伙伴及零售渠道。Lime Life於銷售第3季按年增長11.7%，令首9個回復正增長，ELEMIS首9個月按年升約20%。

截至去年12月底止，歐舒丹共有1611間店舖，首9個月淨開設39間店，香港共有35間分店，較2018年12月底止淨關閉1間分店。歐舒丹昨日逆市升0.1%，收報18.92港元。