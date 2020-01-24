富薈海洋公園合作 「租房送飛」谷入住率 最低537元房租 送兩張夜場入場券

明報記者 陳偉燊

富薈一系酒店近日齊齊推出月租酒店計劃，富薈炮台山酒店更推出最低月租9000元招徠本地住客，為同系酒店中最低月租價錢。富薈炮台山及灣仔酒店總經理雷偉傑接受本報訪問時表示：「自（前周五）公布新月租計劃，即接獲12個查詢」。考慮到富薈炮台山附近多住宅，他指出：「新的月租計劃更方便了家居需要裝修、不願被租約「綁死」的年輕一族，以及家住偏遠地區卻在市區返工者入住。」在提供月租之外，亦有7日及14日的入住計劃。富薈更聯同主題公園合作推出入場套票，吸引更多住客。

富薈炮台山早前推9000元月租計劃

本報翻查富薈酒店的官網顯示，該系酒店正聯同海洋公園合作推廣「光影盛夜」住宿優惠（見表1）。例如在今年3月底前於富薈炮台山酒店及馬頭圍酒店預訂有關住宿計劃，遊客最低可享優惠價最低488元一晚，並且可免費獲贈兩張總值480元的「光影盛夜」入場券，實行「租房送飛」。至於同系的旺角及上環酒店，同一套餐的價惠房價為538元，灣仔的酒店則為550元起。本報曾致電查詢相關優惠，實際需多支付10%服務費，即最低為537元。

雷偉傑：本地客未能填補遊客市場

雷偉傑指出：「富薈炮台山推出長租房雖然面對鄰近酒店及服務式住宅的競爭，但是長租住客可免費使用歐陸早餐、全日即磨咖啡、免費洗衣乾衣及上網，與同區對手專門服務長租或散客的策略不同」。他強調，酒店房價與訪港遊客下跌掛鈎，即使因為策略變化本地客增多，亦未能夠取代原來任何一個外國市場。

與文藝機構合作推深度遊

雷偉傑又表示，炮台山及上環酒店一向有較多韓國遊客租住，因此針對不同客源推出深度遊，例如富薈炮台山正部署和文化藝術機構合作，探尋藝術創意區「油街實現」、中環PMQ、灣仔藍屋及中環文武廟等，吸引遊客參加。在香港旅遊市場受壓之際，他說：「始終要樂觀去行每一步，富薈仍如常在3月份增開第6間酒店，富豪在港亦會有新品牌面世。」同時，他們會透過調配工作崗位，避免裁員。