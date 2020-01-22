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港12月通脹 放緩至2.9%

【明報專訊】政府統計處公布，去年12月的整體消費物價按年上升2.9%，較11月份的3%稍低，亦低過市場預期的3%。升幅放緩主要是由於本地交通費用和外出用膳費用升幅收窄所致。剔除所有政府一次式紓困措施的通脹率亦為2.9%，與11月份相若。全年合計，2019年本港整體通脹率為2.9%；基本通脹率則為3%。

豬肉價格錄87%升幅

從細項指數分，12月錄得升幅的不包括外出用膳的食品價格，按年升13.8%，主要原因是當中的豬肉價格錄得87.3%升幅，不過對比起11月，豬肉價格按月稍為下跌了0.6%；雜項物品及住屋分別按年升3.4%及3%；外出用膳升2%；雜項服務和交通則同升1.6%。至於錄得按年跌幅的有電力、燃氣及水，跌6.6%，當中電力價格按年跌幅達10.1%；衣履跌3.1%；耐用物品跌2.2%，當中旅行及體育用品跌4.6%；煙酒則跌1.3%。

政府發言人：整體通脹壓力短期受控

政府發言人表示，去年12月的通脹維持穩定在2.9%，物價指數大部分主要組成項目承受的價格壓力維持輕微或溫和，但食品通脹因新鮮豬肉價格高企而仍然顯著。展望將來，進口通脹輕微及本地經濟狀况疲弱，應有助整體通脹壓力在短期內得以受控。

相關字詞﹕政府統計處 豬肉 基本通脹 整體通脹率

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