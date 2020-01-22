史美倫：相信中央不會干預香港局勢

「香港很快解決本地動盪」

史美倫曾任港區人大代表長達10年，亦由2004年起出任行政會議成員。她昨日在瑞士對CNBC記者表示，示威始終是「一國兩制」下香港的本地事務，相信中央將不會干涉香港局勢。她續表示，相信香港很快就會解決本地的動盪，更指港府「已開始着手解決其中的部分問題」。史美倫亦承認港交所去年因本地局勢而交投大幅下降，但她表示現已「恢復得很好」。

穆迪下調港評級 李小加：不太驚訝

另一邊廂，港交所行政總裁李小加接受彭博社訪問，回應穆迪下調港評級指出，自己「並不太驚訝」。李小加表示，去年香港歷經連串風波，穆迪評級下調只是反映這一情况，相信香港終將會走過這一周期。主持人問到下調評級的時間，適逢內地武漢肺炎爆發，會否侵蝕對港信心，李小加則未有正面回覆武漢肺炎問題，僅指「影響投資者情緒的事件有許多，但你應看到，香港市場從結構上而言一向非常具有韌性」。

雖然港府在游說上盡心盡力，但國際評級機構「各有各做」，對港公司繼續降級。穆迪昨日再將三家與港府密切相關的公司不同評級下調。其中港鐵（0066）評級遭下調一級至「Aa3」，與香港主權評級一致，降級後評級展望則由「負面」轉為「穩定」。

穆迪再降港鐵評級：高度依賴政府

穆迪表示，港鐵對政府高度依賴，在運營及財務上都互相有關聯，因此港鐵對於港府的評級改變非常敏感。此外穆迪又表示，評級亦反映了港鐵面對的社會風險及管治風險，因為本地動盪延續，未知沙中線是否可安全開通。

穆迪昨日亦將匯豐及恒生銀行（0011）兩大銀行的長期外匯存款評級由下調至「Aa3」，展望由「負面」轉為「穩定」，穆迪指這是受港府主權評級下調影響所致。穆迪續指出，兩大銀行的外匯存款評級受香港的外匯存款上限所限制，因此與港府長期發行人評級密切相關。