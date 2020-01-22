瑞銀：未有治療藥物 藥企不受惠

近日中資航空股重創，瑞銀指南方航空（1055）擁有武漢市場最大的市佔率38%，高於國航（0753）的21%和東航（0670）的11%，因此南航將受到最大影響。該行估計，若載客率每下跌1%，將對航空公司造成7億至9億元人民幣的損失，將減少今年國航盈利12%，東航盈利17%，南航盈利18%。

疫情或挫載客量 中資航空股重創

參照2003年SARS案例，東航股價在2002年12月初疫症爆發前至2003年4月底的低位下跌約三成，不過隨疫情完結，自低位至2003年底上升130%。

中金發表報告，參照2003年經驗，當年政府對受疫情影響比較嚴重的行業，例如航空、旅遊、餐飲等減免部分稅費，貨幣政策亦保持較快速度擴張。SARS減慢當年第二季中國經濟增速1.5個百分點，中金認為新疫情若能短期內得到控制，不會對宏觀經濟造成太大影響，但目前仍處疫情早期階段，有較大不確定因素。