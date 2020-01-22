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北水連續46天淨流入斷纜

【明報專訊】大跌市適逢長假期前夕，「北水」亦不戀戰，昨日淨沽出港股7600萬元，使去年11月中以來的淨流入紀錄中斷，挑戰史上最長淨買入失敗。

昨日上海港股通一直呈淨沽出的狀態，但早段被深圳港股通的買盤抵消，一度能維持連續流入。然而尾市一輪沽壓後，最終滬深港股通合共淨流出7600萬元，是去年11月12日以來首現走資。由11月13日起至本周一，北水連續淨買入港股46個交易日，其間累計共951.59億元。本來有機會在農曆年假期後，挑戰50天的最長淨買入紀錄，但昨日已告斷纜。

淨沽7600萬 今起休市至月底

北水主要沽出騰訊（0700），合共達4.2億元，另中信証券（6030）及融創（1918）均現逾億元淨沽盤。兩隻W股美團（3690）及小米（1810）則繼續獲北水追捧（見下表）。港股通自今天起休市，至1月31日起恢復交易，其間會錯過5個港股交易日。

外資昨日亦大手沽出A股，全日滬股通及深股通累計淨沽出71.27億元人民幣，是去年5月中以來，單日淨沽出最多的一天。平保A股、茅台、中國國旅等均現大手沽盤，甚至連醫藥股恒瑞醫藥亦有淨賣出。

港交所則公布，因為深圳上市的美的集團總境外持股比例超過28%，昨日已被暫停經深港通買入。據深交所公告，昨日外資持有美的集團的持股量達到28%，目前外資不得合共持有個別A股超過30%，因此外資持股超過28%，將會暫停接受買盤，直至外資持股降至26%以下。

相關字詞﹕港股通 騰訊 美的集團 淨買入 北水

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