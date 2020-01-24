憂疫情失控 恒指急挫810點 失守28000關 亞洲區最差

明報記者 歐陽偉昉

國指昨日收報10,970點，下跌3.19%，跑輸恒指。「北水」亦淨沽出港股7600萬元，連續淨流入紀錄斷纜（見另稿）。恒指夜期稍見喘定，至晚上11時半報28,055點，高水70點。

肺炎疫情擴大，全數藍籌報跌，醫藥股中生製藥（1177）和石藥集團（1093）分別回吐0.94%和3.08%，不過石四藥（2005）仍升5.42%，互聯網醫療股平安好醫生（1833）上升6.18%。

部分醫藥股回吐 平安好醫生逆市升6.18%

周一表現疲弱的旅遊和航空股續跌，同程藝龍（0780）下跌7.24%，東方航空（0670）、南方航空（1055）和中國國航（0753）分別跌6.7%、6.51%和5.94%。內險股亦受肺炎疫情連累，新華保險（1336）下跌5.63%，中國太平（0966）下跌5.19%。友邦保險（1299）跌3.42%，為拖累恒指下跌點數最多的藍籌，中人壽（2628）跌近5%，平保（2318）跌4.3%。

藍籌全線挫 友邦跌3.42%最傷

翻查2003年SARS爆發情况，自2002年12月中內地出現首宗個案，至4月底恒指低位見8409點，其間恒指下跌13%，不過自5月起疫情逐漸受控，加上內地放寬個人旅客到港「自由行」帶動香港經濟復蘇，恒指自低位至2003年底上升了50%。

蘇沛豐：恒指支持位暫看27,800點

招銀國際研究部策略師蘇沛豐表示，SARS當年是在春天情况開始改善，目前冬季還有兩個月，短期內肺炎疫情還會是市場主要擔憂因素，恒指支持位暫看27,800點。

黃耀宗：疫情加快投資者假前獲利

利達LW A.M.基金經理黃耀宗表示，農曆新年在即，加上上周恒指已上試29,000點，已有預期會在本周回調整固，不過武漢出現疫情，加上騰訊（0700）主席馬化騰套現不利騰訊股價，令投資者加快假期前獲利的步伐，近日跌幅多於預期。不過，他又指出，早前中港股市炒作人民銀行採取較寬鬆貨幣政策，市場上仍有炒作資金，認為恒指若跌至27,800點，短期內將相當值博，建議可以留意醫療護理相關股份。