一號銀海3房月租3萬 低市價7%

香港置業首席分區董事馬漢偉表示，一號銀海7座中層C室，3房間隔，外望海景，實用665方呎，業主最初叫價3.5萬元放租，經議價後減價5000元或14%，最終以月租3萬元租出，呎租45.1元，低於市價7%。業主2008年1月以約760萬元買入單位，持貨12年，租金回報約4.7厘。

淺水灣道37號中層 呎租61元

另外，利嘉閣分行經理梁志偉表示，淺水灣道37號錄今年首宗租務，單位為3座中層B室，實用1254方呎，4房套間隔，外望海景，月租7.7萬元，呎租61元，據悉業主於2007年2月以1850萬元購入上述單位，租金回報約5厘。

梁志偉補充，現時屋苑暫有約6個租盤提供，最低入場價由7.44萬元起。

外籍客6.2萬租嘉亨灣3房海景戶

美聯物業區域經理佘錦驊稱，西灣河嘉亨灣1座極高層B室，實用面積1062方呎，3房間隔，全海景，屬屋苑罕有優質租盤，獲外籍客以月租6.2萬元承租，呎租58.4元，屬屋苑近期大額租賃成交。業主2009年8月以約2662.8萬元購入，租金回報約2.8厘。