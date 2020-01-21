海港中心呎價3.2萬逆市破頂

利嘉閣：最壞時間已經過去

另外，利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年回顧去年工商舖市場時表示，去年市道由盛轉衰，全年僅錄4636宗工商舖物業買賣登記，按年急挫五成，惟「最壞時間已經過去」，展望今年，預料工商舖全線將會從谷底反彈，農曆年後或現小陽春。

去年工廈、商廈及商舖表現全線下跌。工廈方面，買賣登記錄2608宗，按年跌53%，涉及金額達295億元，按年跌35%，並屬近19年新低；商廈方面，買賣登記僅錄930宗，史上首次跌穿1000宗大關，按年急跌53%，涉及金額約335億元，按年亦跌54%，為近十年新低；商舖方面，買賣錄1098宗，按年跌32%，涉及407億元。

黃應年認為，隨着外圍因素明朗、本地社會氣氛緩和，工商舖將會踏出寒冬。他指出，早前淡市的購買力積聚多時，加上受惠活化工廈措施，今年將有不少一手商廈開盤，商廈物業登記量今年有機會大幅反彈，相信隨着市道回暖，投資者信心回復，農曆新年後將出現小陽春，預料今年全年工商舖整體買賣登記將增加至7000宗，涉及金額亦按年增加26%至1310億元水平。