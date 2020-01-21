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「的士招」遺產貨 愛都低層6850萬沽

【明報專訊】部分半山指標豪宅於春節前連錄成交，其中中半山愛都大廈繼上周錄得一宗成交後，最新再有低層單位以6850萬元售出，較上周售出之單位賣貴約5%。

一周賣貴350萬或5%

市場消息稱，已故神秘富豪「的士招」招友全遺產貨、愛都大廈低層C室，實用2888方呎，以6850萬元售出，實呎約23,719元。

單位由「的士招」招友全於1996年以1850萬元購入，及後隨着招友全過身而變成遺產貨，事隔24年物業升值約5000萬元或2.7倍。

值得一提的是，同座同層、同面積、同景觀的D室，上周以6500萬元售出，即事隔一周賣貴350萬元或5%，實呎約22,507元。原業主為外籍人士，於1986年透過公司名義，以340萬元購入，持貨34年帳面獲利約6160萬元，賺幅達18倍。

此外，元朗錦田爾巒新近錄得今年首宗成交，有3房洋房以3070萬元易手。

爾巒洋房3070萬 4年半升不足兩成

美聯分行首席高級營業經理張瑋津表示，爾巒迪維尼亞大道單號屋，實用面積1694方呎，外連627方呎花園，屬3房3套間隔，外望河景，新近以3070萬元市價成交，實呎18,123元。原業主於2015年6月以約2614.3萬元買入，持貨至今約4年半，帳面獲利455.7萬元，洋房升值約17%。

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