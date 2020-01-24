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青宏苑未補價逼800萬 新界居屋次高

【明報專訊】春節將至，新一批「白居二」客繼續加快入市，有買家更不惜以破頂價購入未補地價居屋。其中青衣居屋青宏苑新近有3房戶於未補地價市場以近800萬元沽出，做價創屋苑未補價市場新高，並創新界未補價居屋次高紀錄。

屋苑破頂價 實呎12292元

青宏苑新近錄得今年首宗成交。市場消息稱，青宏苑B座低層5室，實用面積650方呎，屬3房間隔，享有海景，原業主最初以830萬元於未補地價市場放盤，累減31萬元或約4%，新近以799萬元獲「白居二」買家承接，實呎12,292元，成交價為屋苑未補價市場新高，並屬新界居屋第二市場次高。

資料顯示，青宏苑對上舊紀錄位於A座低層1室，實用面積650方呎，曾於去年6月以723萬元於未補地價市場易手，而新成交則較舊紀錄高出76萬元或11%。

至於目前新界居屋第二市場最高紀錄，則為首個置安心計劃的青衣綠悠雅苑3座高層F室，曾於去年5月以860萬元易手。是次成交的原業主，於2011年8月以345萬元（未補地價）購入，持貨逾8年，帳面獲利454萬元或約1.3倍。

皓畋2房1248萬 3年半升不足兩成

與此同時，九龍豪宅市場交投步伐亦略為加快。何文田皓畋新近錄得2房戶以1248萬元沽出，惟原業主持貨3年半，賺不足兩成離場。中原分區聯席董事司徒嘉惠表示，皓畋1座高層F室，實用面積570方呎，屬2房間隔，新近以1248萬元成交，實呎21,895元。不過，原業主於2016年6月以1064萬元一手購入，持貨至今約3年半，帳面獲利184萬元或17%。

另外，主打迷你戶的黃大仙鑽嶺，新近有1房戶以450萬元易手。

世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，鑽嶺中層C室，實用面積223方呎，1房間隔，原業主最初叫價460萬元放盤，經議價後輕微減價10萬元2%，最終以450萬元成交，實呎20,179元。

原業主2015年9月395萬元購入，持貨至今逾4年，帳面獲利55萬元或14%。

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