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雲海別墅實呎31425元 再創馬鞍山紀錄

【明報專訊】年近歲晚，個別新盤仍錄得高價成交。新地（0016）繼天水圍Wetland Seasons Park大開紅盤後，同系馬鞍山現樓雲海別墅，最新透過招標以6838萬元，售出Jasmine Avenue 11號洋房；以實用2176方呎計，呎價高見31,425元，相關成交呎價料再創馬鞍山住宅新高價紀錄。

買家採5年特長成交期

據成交紀紀冊顯示，買家最長可獲1830日、即約5年特長成交期，但若於720日成交，可獲成交價3%回贈；另買家亦獲得提前入住資格。可留意的是，雲海別墅Jasmine Avenue 1號洋房，實用3739方呎，本月初以逾1.15億元售出，除成交價創項目新高，實呎逾3.09萬元一度屬區內住宅新高紀錄。雲海別墅去年底開售以來累售40幢洋房，佔項目洋房總數67幢近六成，料套現近23億元。

香港興業（0480）近日推出愉景灣意峰招標之際，同系意堤新售出8座11座實用881方呎C室，成交價1488.2萬元、實呎16,892元。意堤今年暫累售3伙，套現約3146萬元。另永泰（0369）青山公路THE CARMEL，去年11月撻大訂的2座8樓實用368方呎C室1房戶，發展商修改價單，售價由原先454.9萬元調升至625.6萬元，加幅達37.5%。上述單位去年1月以454.9萬元售出，買家亦簽正式買賣合約，惟去年11月撻大訂，料買家遭沒收10%訂金45萬元。

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