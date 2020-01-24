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WEST PARK昨沽10伙 佔首輪八成 THE RICHMOND今開售30伙 超額認購8倍

【明報專訊】豬年最後數天續有多個新盤開售，九龍今年首個全新推售樓盤、興勝創建（0896）以折實均呎18,646元推出30伙的深水埗WEST PARK，昨首輪推售13伙，全日沽約10伙，佔可推單位總數77%，發展商預告最快今日加推提價最多5%。至於今日首輪發售30伙的恒地（0012）西半山THE RICHMOND，昨截止認購登記，消息指過去一周累收逾280票、超額8倍。

明報記者 林可為

位處深水埗的單幢現樓盤WEST PARK，共涉63伙，發展商以折實均呎1.86萬元首推30伙，實用333至493方呎，惟昨日首輪發售13伙，不包括入場費最平、折實價606.7萬元的7樓實用333方呎C室。

興勝項目管理董事周嘉峯表示，項目首輪售出10伙，套現約6380萬元，最快今日加推應市，並有機會加價3%至5%。

恒地4盤增新春利市優惠

至於恒地以折實均呎逾2.99萬元推出30伙的西半山THE RICHMOND，昨截止認購，市場消息指過去一周累收逾280票，以首輪發售30伙計超額逾8倍。項目首輪推出的30伙，其中11伙折實價低於800萬元，可承做九成按揭。

此外，同由恒地營業二部負責銷售的4個新盤，包括天后維峯·浚匯、粉嶺高爾夫‧御苑、何文田加多利軒及鴨脷洲倚南，新增新春利市優惠，於本月24日（年三十）至2月16日（正月廿三），購買指定單位可獲現金回贈，金額4.8萬至18.8萬元；上述4盤現可供發售單位共約57伙。

啟德區兩盤3日沽17伙

另港府自上周五公布，港鐵屯馬線一期，大圍站至啟德站將於2月14日通車後，內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）發展的啟德尚·珒溋，以及同區嘉華（0173）嘉峯匯，過去3日合共錄得17宗成交。其中尚·珒溋周日單日錄得9宗成交，成交價1979.1萬至2247.8萬元，屬實用738至752方呎3房1套連工作室間隔，實呎2.6萬至2.9萬餘元。

Wetland連錄兩宗撻訂

另本報統計，主要新盤本月累錄約8宗撻訂，最新兩宗來自新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park，取消交易單位包括21座10樓A2室，實用892方呎連平台特色戶，早前以1477.43萬元售出，買家料遭殺訂5%訂金涉73.8萬元；另17座2樓A5室，實用423方呎，同於本月中以528.26萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉26.4萬元，即兩買家共遭沒收逾100萬元。

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