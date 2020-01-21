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湯文亮：美國做初一 他國做十五

【明報專訊】星期日，社運人士舉辦全世界制裁香港大集會，但我們只見到英國旗、美國旗，見不到其他國家旗幟，有老友不明白，以現時香港情况，其他國家點解唔趁機會打落水狗？

老友可能不明白，制裁是要有圍堵別人的實力，《孫子兵法》話十倍圍之，但全世界不是有太多國家有制裁其他國家實力。所以，除了美國之外，我們聽不到有國家話制裁其他國家，就算美國要制裁的國家，實力與她相距也甚遠，例如古巴、朝鮮、伊朗等。因為如果實力相若的國家被制裁，一定亦會反制裁美國，就好似美國開徵中國貨品關稅，中國亦立刻開徵美國進口貨品關稅，正是你做初一，我做十五，所以美國現在不會輕易制裁其他國家。

制裁國家 要有實力

被美國制裁的國家有一個共通點，以古巴、朝鮮、伊朗為例，美國是因為她的利益制裁，沒有一個國家或者地區的人民主動要求美國制裁，香港則例外，而且仲要在香港舉行制裁集會，這樣做還要被人權組織話香港自由岌岌可危，真的是無話可說。

大家都知道美國已經通過了《香港人權與民主法案》，但好似沒了下文，不但沒有制裁名單，甚至美國官員、參議員都不願多提，總統特朗普更加不用說，現在中美簽訂了第一階段貿易協議，制裁香港不如關心自己怎樣連任好過。

老實說，如果時光可以倒流，美國參眾兩院是不會通過《香港人權與民主法案》的，因為此法通過，令到全世界都知道美國是有能力凍結被制裁人士的資產，除了美國之外，還包括她的盟友，在這個情况下「契弟走得摩」，唯有轉走在美國，或者在美國金融體系的資產，制裁香港還未見成效，自己先身受其害。

制裁反暴露弱點 資金撤離

美國參眾兩院議員知道中了伏，做錯了決定，所以現在連提也不提，在香港舉行的全世界制裁香港集會，美國沒有正式表態支持，當然不是怕了香港，而是怕他做初一，其他國家做十五，將資金撤離美國或者美國的金融體系，資金離開是美國死穴，但想也想不到《香港人權與民主法案》將這個死穴公諸於世，今翅真的是大鑊鳥。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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