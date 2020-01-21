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周顯 投資二三事

投資策略

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周顯：把股票炒上 技術含量高

【明報專訊】有一隻股票，上市當日大跌了38%，我很想貪平投機買入，於是打了一個電話，問某位很勁很勁很勁很勁的莊家，問他的專業意見。

我說：「家陣新股，最多都係回扣25%，這隻股票明顯低於成本價，似乎很有商機喎！」

他想了一想，說：「你要明白，把一隻股票炒上去，技術含量很高，並不是個個人都可以做到。有可能，他想炒，但炒不上去，你已經輸了。」

他又說：「還有一個可能，就是老闆揀了大量朋友，這些朋友全都坐了貨，輸了錢，自然關人鬼事，唔通炒番上去，等班朋友贏錢走人咩。」

雖然他這樣說，但只是說了股票的downside，不排除真的有可能炒番上去。所以，我還是決定買番二三十萬，寧願輸錢，千祈唔好贏錢沒自己份。

流感高峰期，凡是有朋友去日本，我例必拜託他們買藥。其實感冒藥的配方很簡單，只是日本仔做事認真，用的材料比較純，因此效力也比較佳。不過我有朋友說，她不用日本藥，原因是日本藥太好，揮發性太強，令她很辛苦，所以寧願食克痛。

廉航時間古怪 更加好用

講開去日本，吾友梅偉琛常去，他年少多金，本來也不稀奇，問題是，他居然常坐廉航，我心裏嘀咕，他住一晚酒店，六七千元起跳，吃一頓飯，人均消費二三千港元，還搶着埋單，做乜坐廉航呀？他說：「因為廉航的時間比較怪，因此更加好用！」

我想一想，回答說：「我都想坐晨早六點的航班去東京，去到剛剛好午飯，可惜最夜只是兩點，去到當地眼光光，check in未夠鐘，租多日酒店又浪費，都係你聰明！」

[周顯 投資二三事]

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