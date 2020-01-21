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劉思明：受惠疫情 東陽光藥急飈可留意

【明報專訊】港股先升後回，沽壓稍增。恒指高開112點反覆向下，以近全日低位收市，收報28,795點，跌260點或0.90%；國指跌0.77%。大市成交1116億元，高於60天平均三成半。

據《明報》港股數據庫，升跌比率30比70，跌逾3%佔下跌股份近兩成；陽燭對陰燭為27比73，大市普遍下跌，沽盤較為積極，壓力也較大。本報數據庫追蹤的30個行業，有近八成下跌，當中有四成的跌幅超過1%，跑輸恒指國指。博彩及消閒跌4%表現最差，其次航空及相關跌近3%，內房及物管、教育跌逾2.5%。

肺炎未受控 銀娛不宜低收56元

武漢市肺炎疫情未受控，濠賭、餐飲、消閒股都受壓，藍籌銀娛（0027）、金沙中國（1928）、強勢的澳博（0880）跌逾半成，前兩者初步跌穿20天線。銀娛短線進一步向下料於58元有良好承接，中線關鍵為50天線約56元，不宜低收。

上升行業中，醫藥保健升逾2.5%表現最強。流感抗病毒藥廠東陽光藥（1558），公布旗下3種藥品中標國家集中採購，加上疫情消息，刺激股價急升兩成；同樣具防治流感相關產品的白雲山（0874）及中藥股中國中藥（0570）雙雙升近一成。

東陽光藥昨一度升穿51元，逼近2018年上市高位51.6元回順。公司集採中標有利相關藥品銷售量大增，提高市佔率，但藥品價格大減，最終對業績的影響有待評估；股價升勢過急或有回吐，預計47.5元有初步支持，入市宜設低收44元先行離場。

逐步轉型 中通服更值博

此外，內地運營商5G招標啟動，5G概念炒風熾熱，科技器材升逾2.5%，表現僅次於醫藥；中資電訊股急升，帶動電訊行業升1.4%，成為表現第三強行業。處於近10年低位、大落後的中移動（0941）、中電信（0728）受到追捧；過去多次提及的京信（2342），月初以來的累升逾三成；不起眼的中通服（0552）昨有大漲，要慎防5G概念炒作近尾聲。

若現水平追捧落後的中資電訊股，倒不如追入逐步轉型至電訊服務的中通服，雖然股價由去年9月底至今累升超過四成，但估值未算高昂，加上股價升穿6元，走勢剛現突破，中線料可上試6.5元甚至7元，短線以低收6元為止蝕位。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕5G概念 東陽光藥 醫藥 港股

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