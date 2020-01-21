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經濟
2020年1月21日星期二
技術取勝
投資策略
穆迪降港評級 指自治受制約 僅高中國大陸一級 港府不認同降級理據
中小企九成信貸擔保申請82宗 已批逾半
港樓價連續10年全球最難負擔
渣打上季按保申請倍增 整體市場穩定
人行再放水4500億 一周淨投放1.36萬億
馬化騰4天減持騰訊套20億 相隔逾兩年再沽貨 總裁劉熾平年初減持套2億
港股現「疫情」 航空濠賭股急挫
大摩唱好 中移動逆市升3.7％
7股盈喜 中海宏洋料多賺六成
為案件撥備98億 樂視網預告虧損113億
基金公會倡配對自願供款 鼓勵市民為退休準備 由政府或僱主承擔
美團創始人王慧文今年底離任
利比亞兩大油田停產 油價揚 市場觀望特朗普達沃斯講話
字節跳動挑戰騰訊 招兵買馬進軍手遊
Spotify擬購The Ringer 拓體育流行文化網
陳茂峰：指數基金規模日大 衍生問題多
張兆聰：疫情爆發 航空濠賭酒店股無運行
金曹：人幣穩 電訊電力板塊受惠
薛偉傑：個人電腦市場低迷 1公斤筆記本獨俏
技術取勝：世茂中線或下試27.5元
AlipayHK開通廣州公交支付功能
利物浦英超奪冠呼聲高 渣打守得雲開
劉思明：受惠疫情 東陽光藥急飈可留意
周顯：把股票炒上 技術含量高
湯文亮：美國做初一 他國做十五
WEST PARK昨沽10伙 佔首輪八成 THE RICHMOND今開售30伙 超額認購8倍
雲海別墅實呎31425元 再創馬鞍山紀錄
青宏苑未補價逼800萬 新界居屋次高
「的士招」遺產貨 愛都低層6850萬沽
海港中心呎價3.2萬逆市破頂
一號銀海3房月租3萬 低市價7%
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技術取勝：世茂中線或下試27.5元
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【明報專訊】白雲山上望30元阻力大（圖）
澳博9.5元成重要支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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