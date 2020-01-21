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薛偉傑：個人電腦市場低迷 1公斤筆記本獨俏

【明報專訊】個人電腦市場已經有十多年處於低迷和萎縮的狀態，主要原因是缺乏創新，令用戶缺乏換機升級的誘因。尤其是在作業系統和軟件方面，今天Windows 10能夠做到的工作，其實早兩代的Windows 7也能夠做到大部分。在硬件方面，桌面電腦同樣乏善可陳，未能予人什麼驚喜。不過，在整個個人電腦生態圈之中，手提電腦的創新是相對較多及較成功，尤其是在輕薄減重方面。

缺創新 用戶換機升級動力減

由約3年多前開始，主流的電腦生產商都紛紛推出重量在1公斤左右或以下的手提電腦。其中，韓國的G電子算得上是其中一個重要的先行者，在2016年10月初左右推出的3款LG gram系列手提電腦，就全部都只重0.98公斤。當中一款LG gram 14配備14吋的全高清顯示屏（解像度1920 x 1080），只厚13.4mm；另外兩款LG gram 15更加配備15.6吋的IPS液晶顯示屏，厚16.8mm。三者分別配備正常的Intel Core i5或i7處理器，並非多年前那種只配備10.1吋屏幕和低性能Atom處理器的Netbook可比。

用SSD固態硬碟輕物料製造

最近3年，多家廠商相繼推出重量在1公斤左右或以下、配備13.3吋或14吋顯示屏的手提電腦，包括：Samsung、HP、Acer（宏碁）、Lenovo（聯想）、Fujitsu（富士通）等。其中，日本Fujitsu去年推出的LIFEBOOK UH配備13.3吋顯示屏，只重約0.698公斤，號稱是配備同一尺寸顯示屏的手提電腦當中最輕者。到了現在，甚至有說，若不能推出至少一兩款重量在1公斤左右或以下的手提電腦，談不上是第一線的品牌。

手提電腦之所以能夠減重至1公斤以下，而沒有犧牲屏幕的面積和質素以及使用時間，固然要歸功於屏幕愈造愈薄，其邊框愈造愈幼，以及鋰電池的能量密度持續穩步提升。但以SSD固態硬碟來取代傳統的機械硬碟，以及用上鈦合金、鎂鋁合金、鎂鋰合金、碳纖維等新材料來製造電腦的機身，也是兩大主因。再加上棄掉內置光碟機，新的輸出輸入介面的尺寸又全部都比較小，Intel的處理器亦採用了低功率設計，減低了散熱的需求，這些都有助手提電腦設計得更加輕薄。

重量逾2公斤被邊緣化

雖然未有這些超輕手提電腦的銷量數據，但肯定的是售價和毛利都可以定得比較高。就算不一定只重1公斤，手提電腦市場的整體趨勢都是向輕薄發展，重量2公斤或以上已被邊緣化，只能走低價路線。台灣Yahoo奇摩購物中心去年初就曾經透露，截至去年2月底為止，平台賣出的手提電腦有七成都是重量不到2公斤，這個比例比2018年同期高出兩成；相信現時這個比例不止七成。

展望輕便摺疊式顯示屏出現

展望未來，繼續減重的趨勢相信不可逆轉。此外，是否採用柔性OLED顯示屏（可摺疊OLED顯示屏），亦值得觀察。在今個月初的美國消費電子產品展（CES）中，聯想展出了ThinkPad X1 Fold，號稱是全世界第一款配備可摺疊OLED顯示屏的手提電腦。ThinkPad X1 Fold配備13.3吋、長闊比為4比3的摺疊式顯示屏，採用輕合金及碳纖維製造機身，配合藍牙無線鍵盤，重不到1公斤，預期今年中推出，售價2499美元；另外，還可以選擇性加上5G上網功能等。

現場記者一般都認為，ThinkPad X1 Fold顯示屏的摺痕不太明顯，勝過某品牌的新款手機的同類顯示屏。不過，始終這類顯示屏暫時仍是較厚和較貴，需要多一些時間技術才成熟。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

相關字詞﹕1公斤 柔性 筆記本 手提電腦

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