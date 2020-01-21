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金曹：人幣穩 電訊電力板塊受惠

【明報專訊】由於經濟數據有改善，雖然恒生指數在28,500點至29,200點徘徊多日，相信只是心理關口，整固之後，仍有機會上3萬點大關。所謂「倉位決定立場」，最近即月和下月期權合計加倉較多的水位介乎28,544點至28,955點之間，表示好淡雙方大概以中位數28,720點至28,760點之間展開激烈爭持，上周五恒指收28,795點之後、夜期反彈到29,000點之上，估計好友仍佔優勢。

現時恒指市盈率只是11.4倍，升市見12倍市盈率是正常偏低幅度，即恒指目標價可看大約30,400點。

以現時引伸波幅15.4，恒指28,800點推算，一個星期一個標準差（68%機率）的預期波幅區間是619點到29,400點、兩個星期區間875點到29,800點、2月結算理論可見1400點波幅到30,200點。

恒指現市盈率屬升市偏低水平

昨日中國工業和信息化部最新公布的數據顯示，2019年中國規模以上工業增加值按年增長5.7%，保持在年度預期目標區間。高技術產業投資保持較快增長，全年高技術產業投資按年增長17.3 %。

去年11、12月份製造業採購經理指數（PMI）均為50.2%，連續兩個月回升至榮枯線以上。由於數據比預期好，加上美中貿易第一階段協議包括了中國逐步開放金融市場及不以人民幣貶值為目標進行貶值，消息對內險股、內需股及沒有外匯風險、收取人民幣為主要收入的基礎建設如電訊股、電力股、水利股有利。

由於新經濟股已經炒了一段時間，後市可能由電訊、電力、水利等基建股作板塊輪動。

中移動期權相對活躍可炒一轉

中移動（0941）期權向來相對活躍，最近期權引伸波幅17.1，以68.65元股價推算，一個星期一個標準差（68%機率）的預期波幅區間是1.7元到70.3元、兩個星期區間2.4元到71元、2月結算理論上可見72.5元。

合成股票長倉2月期權策略可同時Short Put 70元、Long Call 70元，淨期權金收入是1.1元，其實即是以大約10倍槓桿以打和價68.9元持有股票長倉，到71元可拆倉套利。

[金曹 期權制勝]

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