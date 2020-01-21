陳茂峰：指數基金規模日大 衍生問題多

規模突破10萬億美元

在美國，指數基金佔了基金市場36%份額（2008年才只是18%）；但股票指數基金規模早於去年8月便已超越主動投資股票基金，而且距離不斷拉開。美國股票市場是全球最成熟、完善的市場，信息及交易效率高而成本低。投資者要長期跑贏大市，很不容易。過去10年，只有11%美國互惠基金跑贏標的指數。指數基金在成熟市場受歡迎，有其理論支持，况且指數基金收費遠低於主動基金。在中國，公募基金規模1.33萬億人民幣（2019年底資料），但只有9%是指數基金。中國市場信息效率有待改進，專業投資者較容易跑贏大市，指數投資不受歡迎，合情合理。

指數基金基本上是通用商品（generic goods），沒有所謂的品牌價值，任何基金公司都可以設計、管理任何指數基金。通用商品市場競爭，是汰小留大。大者擁有規模經濟的優勢，後來者和小規模公司都難分一杯羹。現在全球提供指數基金規模最大的三家公司（先鋒Vanguard、貝萊德Blackrock和道富State Street），便佔了市場80%份額，明顯已是寡頭壟斷。

指數投資規模日大，衍生不少問題，值得深思和關注。美國哈佛法學院教授Lucian A. Bebchuk（企業治理研究的著名學者）及波士頓大學法學院教授Scott Hirst，在過去兩年發表了多篇關於指數投資的論文。他們估計，這三家基金公司的指數基金，現在持有標普500公司20%股份，20年後可能持有40%股份。但指數基金對上市公司的治理水平要求、公司調研和投票積極性，都不如主動基金。紐約大學法學教授Ryan Bubb 及Emiliano Catan的研究，發現指數基金較傾向投票支持現有管理層的議案及併購活動。另一哈佛法學院教授Einer Elhauge的研究認為，指數基金持有同一行業多家公司股票（所謂common ownership），會削弱企業競爭；例如兩家可樂公司都是指數成分股，指數基金沒有動力要求他們競爭。英美3名學者José Azar、Martin Schmalz及Isabel Tecu在2018年的論文，認為美國大型基金公司共同持有多隻航空股，導致機票較合理價貴了3％至7%。比利時天主教魯汶大學（KU Leuven）學者Melissa Newham、Jo Seldeslachts及Albert Banal-Estanol研究藥業公司的定價，也發現相同問題。

一旦主導 市場機制恐失效

40年前，指數投資是新生事物。今天，指數投資日受歡迎。但投資者和監管機構沒有關注指數投資衍生的弊病。當指數投資成為系統風險時，便不好處理。指數投資之父博格（John Bogle）生前也曾憂慮，如果指數投資主導市場，很多市場機制會失效。指數投資要成為市場主流，仍要解決不少問題。

御峰理財有限公司主席 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]