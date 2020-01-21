Spotify擬購The Ringer 拓體育流行文化網

去年4億美元購Gimlet Media

Spotify是訂閱用戶最多的音樂串流媒體平台。該公司一直大力投資播客業務，以保持用戶的參與度，吸引更多聽眾，並提高利潤率。Spotify去年斥資4億美元收購了Gimlet Media等3家播客公司，並達成超過26項獨家或原創內容協議。知情人士稱，這家串流媒體巨頭還在尋求更多收購機會，收購The Ringer只是Spotify正考慮的眾多交易之一。雖然The Ringer網站吸引的訪問量，不及ESPN和Bleacher Report等排名靠前的競爭對手，但其播客網絡帶來可觀的收入。《華爾街日報》稱，2018年The Ringer的播客收入超過1500萬美元，而且實現盈利。它的創辦人是由ESPN離職的知名體育記者Bill Simmons。

（綜合報道）

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