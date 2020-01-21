字節跳動挑戰騰訊 招兵買馬進軍手遊

逾10億用戶成龐大基礎

抖音及其國際版TikTok近年吸引全球各地大量年輕用戶，鼓勵其母公司字節跳動進軍其他領域。除透過抖音等軟件賺取廉價的廣告費，字節跳動也研究透過遊戲開拓更多收入來源。亞洲的遊戲研究公司Niko Partners分析師艾哈邁德（Daniel Ahmad）稱，字節跳動已是短視頻領域的領導者，用戶人數超過10億，其龐大用戶基礎及對遊戲的投資，有可能使其成為今年遊戲領域重要顛覆者。

長期以來，中國手遊市場一直以騰訊為首，居於第二的網易被遠遠拋離，但這局面有可能被字節跳動打破。過去幾年，字節跳動推出了幾款休閒遊戲。這些休閒遊戲在其視頻平台的推動下變得流行，但這些遊戲主要仍是透過廣告賺錢。字節跳動另一主要新聞軟件——今日頭條，是中國遊戲發行商獲取新用戶的重要渠道。廣州研究機構App Growing的數據顯示，在2019年前100名廣告支出最多的手遊當中，有63個將大部分廣告投放於今日頭條。

面對中國經濟增長放慢，且TikTok在美國受到審查，發展手遊業務可有助收入多元化。字節跳動還在亞洲測試新的付費音樂軟件，穩定的收入來源將有助字節跳動最終申請首次公開招股（IPO）。

（彭博社）

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