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利比亞兩大油田停產 油價揚 市場觀望特朗普達沃斯講話

【明報專訊】利比亞國家石油公司（NOC）表示，軍事強人哈夫塔爾（Khalifa Haftar）的武裝部隊「利比亞國民軍」（LNA）切斷利比亞一條油管後，當地西南部兩座最大油田生產停頓，可能導致全國三分之二的原油生產受阻。國際油價昨日上漲，紐約期油高見每桶59.73美元，布蘭特期油升穿每桶65美元。

昨日是美國馬丁路德金紀念日，美股休市。市場聚焦周二揭幕的瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF），美國總統特朗普將在香港時間當晚6時半發表講話。

IMF警告全球經濟仍不景氣

WEF開幕前夕，國際貨幣基金組織（IMF）發表《世界經濟展望報告》，警告全球經濟前景仍然不景氣。IMF首席經濟學家Gita Gopinath稱，預期中的全球增長復蘇仍充滿不確定，由於發達經濟體的增長停滯於當前水平，環球增長仍然依賴表現疲軟的新興市場。不過IMF認為，隨着中美簽署首階段貿易協議，且英國無序脫歐的可能降低，一些主要的經濟不確定因素已減退。

NOC表示，國際領袖於德國柏林舉行利比亞和平峰會之際，哈夫塔爾的部隊截斷了通往港口城市扎維耶（Zawiya）的輸油管，妨礙了沙拉拉（El Sharara）與非爾（El Feel）油田的生產。 利比亞近期石油產量約為每日120萬桶，幾乎所有油田都落在控制利比亞大部分地區的哈夫塔爾部隊手上。

軍事強人哈夫塔爾 控制利比亞油田

半島電視台稱，利比亞東部的局勢混亂，多個主要的石油港口被哈夫塔爾的部隊封鎖。若兩大油田停產，利比亞國將失去大部分原油產能。NOC表示，若輸油管道和港口繼續受阻，儲油設施將於數天內裝滿，屆時只有西部的油田可以生產，令利比亞的原油日產量可能減少80萬桶。

利比亞日產量恐減至80萬桶

沙拉拉油田是由NOC、西班牙石油巨擘Repsol、法國石油巨擘道達爾（Total）、奧地利石油天然氣集團（OMV）及挪威石油公司Equinor合資營運，每天生產約32萬桶原油。非爾油田則由NOC與意大利能源巨擘Eni合資，日產約7萬桶。

NOC表示，石油和天然氣是利比亞的經濟命脈，也是利比亞人民唯一的收入來源，不應被用作政治籌碼。自利比亞領袖卡扎菲的政權於2011年被北約支持的武裝分子推翻後，利比亞長期處於混戰，至近年戰事進一步加劇。哈夫塔爾的部隊去年4月起在法國、阿聯酋、沙特、埃及、俄羅斯等支持下，進逼由聯合國、土耳其及意大利支持的民族團結政府（GNA）所控制首都黎波里。兩大陣營意欲在未來重建秩序時獲得更大好處。有西方外交官稱，雙方都不願放下武器。

由德國主導的利比亞危機國際會議周日在柏林召開，與會者的包括兩大陣營背後的各方勢力、聯合國、歐盟及非洲聯盟。會議的共同公報，呼籲各方承認NOC是獲授權出售利比亞原油的唯一實體，並敦促各方避免攻擊石油設施。

（綜合報道）

[國際金融]

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