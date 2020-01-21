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基金公會倡配對自願供款 鼓勵市民為退休準備 由政府或僱主承擔

【明報專訊】強積金可扣稅自願供款（TVC）在去年4月推出，與可扣稅年金（QDAD）共用6萬元扣稅額，投資基金公會昨日建議，僱員作出自願供款時，政府或僱主可同時配對供款。基金公會退休金委員會主席潘新江表示，現時未有太多人可以享盡6萬元扣稅額的最大優惠，配對供款可以是另一個方法鼓勵市民供款。公會亦提出，將TVC和可扣稅年金的扣稅額分開，以及自動登記自願供款等建議。

明報記者 歐陽偉昉

對於配對供款的細節，退休金委員會副主席曹偉邦表示，目前配對是一個初步概念，以幫助市民儲蓄足夠的資產退休，可由政府或僱主作出配對供款。實行時需要考慮財務的可持續性，包括計算付出額外配對的政府或僱主的財政負擔、僱員收入和配對額的上限等，亦可同時為額外支出的僱主提供稅務優惠協助，以上細節可以再作討論，進行公眾諮詢。

財庫局：會詳細研究建議

財經事務及庫務局回覆本報表示，已經收到公會的建議並會詳細研究。積金局回覆稱，局方一直以來都鼓勵計劃成員在強制供款以外作自願供款，局方透過不同渠道推廣TVC的特點和好處，業界亦推出不同的優惠和宣傳吸引客戶開立 TVC戶口。隨着課稅年度將於3月結束，該局預計將會有更多成員開立TVC戶口並作出供款以享受稅務優惠。

倡自願供款扣稅年金各6萬扣稅額

目前市民進行TVC與QDAP（合資格延期年金保單）供款，每年可合共申報最多6萬元扣稅額。基金公會去年第四季進行調查，有31%的受訪者表示分配到兩者的金額大概等同，有20%受訪者會分配較多至TVC，分配較多到QDAP的有17%。潘新江認為，兩者在退休理財上各有角色，因此應該相輔相成而非排他，不過因為兩者共用扣稅額，市民需要兩者作出投資分配選擇，決策較為複雜。他建議可將兩者扣稅額分開，各有6萬元扣稅額，可有助市民更容易計劃退休 。

調查：16%受訪者參與自願供款

基金公會調查亦顯示，有七成受訪者認知TVC計劃，不過只有16%受訪者參與，有興趣參與的也只有29%。市面上有不同的可扣稅退休計劃，市民需要時間作出選擇，而處理開戶程序需時，亦是阻礙之一。

基金公會行政總裁黃王慈明表示，以自動登記機制讓僱員作出自願供款，不同意者需自行退出，從英國經驗所得，可有助推高市場參與率，因此提出以作參考。

相關字詞﹕扣稅 潘新江 扣稅三寶 強積金可扣稅自願性供款 基金公會 強積金

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