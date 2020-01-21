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7股盈喜 中海宏洋料多賺六成

【明報專訊】7家上市公司昨發盈喜，中國海外宏洋（0081）料去年淨利潤較前年增幅不少於六成，主要因公司銷售物業收入及售出物業毛利率均有所上升。華潤啤酒（0291）同日公布，料去年股東應佔溢利較2018年按年增三成，源於產能優化、節省成本及早前收購喜力中國所作貢獻。此外，因潤啤推出新年金計劃，前年曾錄得一次過員工費用撥備，去年未有撥備。

年年卡（3773）有望在去年扭虧為盈，或錄得虧損大幅減少。公司於2018年虧損2580萬元人民幣，去年預計扭轉主要源於收入成本降低、分銷及銷售開支降低等。年年卡昨升15.4%，報0.6元。

前海健康（0911）料全年溢利按年增5倍，主要由於銷售健康產品、電子零件及國際貿易業務收入帶動。

潤啤料股東應佔溢利增三成

內地飼料生產商卜蜂國際（0043）料去年溢利介乎3.3億美元至3.5億美元之間（約25.7億至27.3億港元），與前年全年溢利2.82億美元（約22億港元）比較，淨利增幅介乎17%至24%。

公司指出，預期增幅主要因去年第四季度越南豬價大幅上升，令當季養殖業務利潤率提升、生物資產錄得正變動。另外，中煤能源（1898）料去年全年淨利增幅介乎60%至72%。申萬宏源（6806）料全年淨利按年增四成。

相關字詞﹕申萬宏源 中煤能源 卜蜂 前海健康 華潤啤酒 盈喜 年報 上市公司 通告

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