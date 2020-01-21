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港股現「疫情」 航空濠賭股急挫

【明報專訊】港股突破29,000點後無力穩守，連升7周後昨天出現回吐，昨早高開逾百點後不久已見全日高位。本港周末再起衝突，加上武漢肺炎疫情擴散，上午失守29,000點後，恒指逐級向下，全日反彈乏力，A股收市後再跌逾百點。恒指全日收報28,795點，跌260點或0.9%，不過成交維持千億元以上，達1116億元。

恒指跌260點 夜期再低水百點

昨日港股淨流入8.63億元，上周五帶動港股上升的中國平安（2318）獲北水淨沽出1.62億元，昨日一度晉身「紅底股」，最高見101元，但收市跌0.9%至98.65元，資金轉買平保A股，經滬深股通錄得11.2億元人民幣淨流入。北水明天起將因新春假期暫停，直至下月3日才恢復。港股收市後內地確診個案再增，恒指夜期續跌，至11時半報28,676點，低水120點。

武漢肺災疫情繼續蔓延，帶動醫藥股上升，中生製藥（1177）上升4.94%，為昨日升幅最大藍籌，石藥（1093）升1.37%。東陽光藥（1558）公布旗下3種藥物中標國家藥品集中採購，昨急升19.35%。多隻生物科技股創52周新高，信達生物（1801）收報32.7元，升2.67%，藥明康德（2359）收報106.4元，升1.82%。昨日A股亦由醫藥行業跑贏，整體行業上升2.88%。

武漢疫情蔓延 藥股跑贏大市

受疫情影響，三大中資航空股急跌，中國國航（0753）跌7.06%，東方航空（0670）跌5.84%，南方航空（1055）跌5.06%。疫情亦恐怕累及內地訪客春節到澳門旅遊，博彩股捱沽，金沙中國（1928）和銀河娛樂（0027）為表現最差藍籌，分別跌5.89%和5.38%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，因為武漢疫症引發醫藥股上升，航空、娛樂股下跌的走勢短期內仍會持續。雖然恒指未能企穩在兩萬九，不過他認為整體大市走勢並不是太差，只是農曆新年長假臨近，令投資者先沽貨離場。他指出近7日大市成交超過1000億元，反映資金仍留在市場之內，只要恒指可守住28,500點，農曆新年過後有望延續穩中向好的走勢。

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