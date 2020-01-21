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馬化騰4天減持騰訊套20億 相隔逾兩年再沽貨 總裁劉熾平年初減持套2億

【明報專訊】內地科網企業龍頭騰訊控股（0700）重拾「股王」本色，近日股價升勢凌厲，上月初至今已累升19.35%，但本月相繼有管理層趁高減持，其中主席馬化騰在本月14日起連續4天沽貨，累計減持500萬股，每股出售價介乎398.1至401.4元，為自己自製19.96億元「大利市」，是逾兩年以來首次沽貨。騰訊昨日跌0.75%，收報396元。有分析員認為，雖然騰訊基本因素不變，但高層減持或造成股價短暫震盪。

或趕業績禁售期前沽貨

本報曾向騰訊查詢馬化騰減持原因，但未獲回覆。今次馬化騰趕在農曆新年前自製近20億元「大利市」，或與業績前禁售期有關，根據《上市規則》，公司刊發年度業績前60日，董事不得買所屬公司股份，騰訊預計3月18日公布去年業績，意味馬化騰只能1月17日或以前沽貨。騰訊「第二把交椅」、總裁劉熾平亦在1月3日以平均價384.178元減持50萬股騰訊，套現約1.92億元。

阮子曦：中概股傳回歸 基金借勢換馬

馬化騰上一次減持要數到2017年10月，當時他在4日間沽出600萬股，平均作價約350.61元，套現約21億元。翻查資料，騰訊在2014年3月宣布股份一拆五後，馬化騰先後10次減持公司股份，至今已減持約2.25億股，套現387億元（見表）。

今次馬化騰在今月14日至17日間沽貨，期間股價由406.4元輕微回調至399元，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，過往每當馬化騰減持後，騰訊股價均會回調，估計今次售股亦會造成短暫震盪，但沽貨一事對公司業務實際影響不大。阮子曦提到，雖然騰訊基本因素變化不大，但近期市場氣氛好轉，造就其股價升勢凌厲。多隻中概股傳出回港第二上市，阮子曦認為，此舉可帶動科網股氣氛，但不排除會有基金借勢換馬，對二線科網股的刺激作用反而更大。

大股東減持成利淡信號

事實上，近期港股整體表現不俗，不乏大股東減持個案，或成利淡信號，例如騰訊老對手阿里巴巴（9988）股東Altaba（前稱Yahoo）上周沽出442.02萬股阿里，套現近10億美元（約780億港元）。其他熱炒股如藥明生物（2269），董事長李革在今月10日場外配售6080萬股份，套現58.4億元。

另外，昨日劉熾平在騰訊投資大會上表示，截至目前，集團累計投資超過800家企業，其中70多家已上市，逾160家成為市值或估值超10億美金的獨角獸。劉熾平表示，投資是騰訊的核心戰略之一，也是核心業務之一，騰訊投資的首要目標就是在過程中創造價值，同時把絕大部分價值分享出去。

明報記者 李哲毅

相關字詞﹕馬化騰 劉熾平 減持 科網股 中概股 阿里巴巴 騰訊

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