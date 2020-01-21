人行再放水4500億 一周淨投放1.36萬億

1年期LPR為4.15厘持平

釋放跨農曆年流動性的同時，人行昨日公布最新的貸款市場報價利率（LPR），一年期LPR為4.15厘，5年期以上LPR為4.8厘，兩者均與上月持平，出乎市場意料地沒有下調。中信証券報告認為，雖然1月份人行降準，但釋放的8000億元資金主要用於彌補春節期間流動性缺口，對銀行資金成本的影響小，所以利率並沒有快速下行，LPR報價亦因此維持不變。

報告認為，今年貨幣政策首要目標仍然是降成本，而降成本主要透過降準、減息及利率市場化改革推行，由於1月份的降準未令LPR下行，所以預計春節後人行將以下調MLF和公開市場操作利率的方式去引導LPR下調，從而降低融資成本。