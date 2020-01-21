人行再放水4500億 一周淨投放1.36萬億

【明報專訊】農曆新年前流動性緊張未改，繼上星期淨投放9000億元（人民幣，下同）後，人民銀行於周日及昨天先後進行14天期逆回購操作，規模分別為2000億元及2500億元，中標利率維持在2.65厘。此外，昨天人行亦進行了今年第一期央行票據互換操作（CBS），涉及60億元，期限為3個月，人行指這是為了提高銀行永續債流動性，支持銀行發行永續債補充資金。換句話說，自上星期開始至昨日，人行已合共淨投放1.356萬億元，另外本周四（23日）將有2575億元定向中期借貸便利（TMLF）到期。
1年期LPR為4.15厘持平
釋放跨農曆年流動性的同時，人行昨日公布最新的貸款市場報價利率（LPR），一年期LPR為4.15厘，5年期以上LPR為4.8厘，兩者均與上月持平，出乎市場意料地沒有下調。中信証券報告認為，雖然1月份人行降準，但釋放的8000億元資金主要用於彌補春節期間流動性缺口，對銀行資金成本的影響小，所以利率並沒有快速下行，LPR報價亦因此維持不變。
報告認為，今年貨幣政策首要目標仍然是降成本，而降成本主要透過降準、減息及利率市場化改革推行，由於1月份的降準未令LPR下行，所以預計春節後人行將以下調MLF和公開市場操作利率的方式去引導LPR下調，從而降低融資成本。