渣打上季按保申請倍增 整體市場穩定

68%為首置 指港基調良好

她表示，本港經濟已現技術性衰退，加上社會事件、中美貿易戰、內地經濟放緩等因素影響，料今年市場仍要面對挑戰，但認為本地市場基調保持良好，銀行體系仍具有彈性。她又稱，聯繫匯率制度下，料港息（HIBOR）將跟隨美息走勢，保持平穩。

此外，金管局早於2018年7月要求本地銀行，分4個階段開放應用程式界面（API），即允許第三方機構連接銀行內部系統。

經絡按揭轉介昨天宣布與渣打香港合作，推出第二階段開放API按揭申請平台「按揭快API」，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，客戶將可於該公司網站實時申請銀行的按揭貸款產品，未來或將推展至信用卡、最優惠利率貸款等產品。

伙經絡推次階段按揭申請平台

張指出，自去年4月推出首階段API服務平台，網站瀏覽量按半年計大升62%，選用電子申請表的客戶已佔整體的五成，較未推出前的兩成至三成持續攀升，又指與渣打的第三階段正洽談當中，將會按金管局要求逐步推出。

申泰蒙娜亦表示，渣打將為經絡API客戶提供特快審批服務，一般而言銀行需時一周作審批，是次合作該行會於客戶提交申請2小時內聯絡申請人，並承諾於一天內作初步審核。