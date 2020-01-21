港樓價連續10年全球最難負擔

不吃不喝20.8年才能買樓

根據Demographia的報告，在其有統計的「嚴重負擔不起」樓價的31個國家及地區中，香港居首的情况持續10年之久，自該機構開始覆蓋香港以來，香港一直是最難負擔的城市。以本地貨幣計，香港家庭入息中位數才33.8萬元，但是樓價中位數則高達704萬元，房價對家庭入息中位數比率因此高達20.8年，遠遠超越名列第二位的加拿大溫哥華的11.9年及名列第三的澳洲悉尼之11年。不過若根據瑞銀環球房地產泡沫指數而言，香港原本為2018年成為面對最大泡沫風險的地區，到2019年時情况有所改善，反而加拿大多倫多及荷蘭阿姆斯特丹的泡沫風險更大。

報告表示，香港自2018年尾政府旗下的土地供應小組建議填海劃出新區建屋，有望紓緩房屋供應，以及幫助改善供樓負擔，去年起亦見私人發展商貢獻部分土地，紓緩住宅供應短缺的情况。

樓市泡沫風險去年見改善

然而報告認為，香港儘管有龐大的建設公營房屋計劃，但是仍然出現短缺，到去年9月份止，輪候入住時間長達5.4年。供應不足是來自深層制度問題，報告指出，香港自港英殖民地時代，政府長期扮演發展商的土地供應者之角色不變，而非如外國市場般，採取按需求而開發的自由土地用途機制，令到樓價在受監管下而居高不下。

Demographia認為，地區政府採取都市限制策略，即不容許在都市邊緣引入具競爭的土地市場，令到土地供應追不上市場需求，直到價錢高過歷史水平為止。伴隨都市限制策略的同時，高基建費用及成本轉嫁予新樓買家的情况亦隨之發生，這在澳洲、加拿大、新西蘭及加州，均有相關情况出現。相反，採取自由土地用途機制運作的市場，相對上令市民能夠應付樓價，同時亦有助減低居住密度及交通擁擠情况，縮短交通時間。