經濟
下一篇 上一篇

港樓價連續10年全球最難負擔

【明報專訊】國際公共政策顧問機構Demographia公布最新的2019年國際房價負擔能力報告顯示，香港的指數雖然稍為改善，當中房價對家庭入息中位數比率由上年度的歷史高位20.9年，輕微回落至20.8年，但是繼續處於「嚴重負擔不起」的水平，並且連續第10年居房價最難負擔城市榜首，更遠遠拋離第二位加拿大的溫哥華。

不吃不喝20.8年才能買樓

根據Demographia的報告，在其有統計的「嚴重負擔不起」樓價的31個國家及地區中，香港居首的情况持續10年之久，自該機構開始覆蓋香港以來，香港一直是最難負擔的城市。以本地貨幣計，香港家庭入息中位數才33.8萬元，但是樓價中位數則高達704萬元，房價對家庭入息中位數比率因此高達20.8年，遠遠超越名列第二位的加拿大溫哥華的11.9年及名列第三的澳洲悉尼之11年。不過若根據瑞銀環球房地產泡沫指數而言，香港原本為2018年成為面對最大泡沫風險的地區，到2019年時情况有所改善，反而加拿大多倫多及荷蘭阿姆斯特丹的泡沫風險更大。

報告表示，香港自2018年尾政府旗下的土地供應小組建議填海劃出新區建屋，有望紓緩房屋供應，以及幫助改善供樓負擔，去年起亦見私人發展商貢獻部分土地，紓緩住宅供應短缺的情况。

樓市泡沫風險去年見改善

然而報告認為，香港儘管有龐大的建設公營房屋計劃，但是仍然出現短缺，到去年9月份止，輪候入住時間長達5.4年。供應不足是來自深層制度問題，報告指出，香港自港英殖民地時代，政府長期扮演發展商的土地供應者之角色不變，而非如外國市場般，採取按需求而開發的自由土地用途機制，令到樓價在受監管下而居高不下。

Demographia認為，地區政府採取都市限制策略，即不容許在都市邊緣引入具競爭的土地市場，令到土地供應追不上市場需求，直到價錢高過歷史水平為止。伴隨都市限制策略的同時，高基建費用及成本轉嫁予新樓買家的情况亦隨之發生，這在澳洲、加拿大、新西蘭及加州，均有相關情况出現。相反，採取自由土地用途機制運作的市場，相對上令市民能夠應付樓價，同時亦有助減低居住密度及交通擁擠情况，縮短交通時間。

相關字詞﹕樓價 悉尼 溫哥華 香港

上 / 下一篇新聞

穆迪降港評級 指自治受制約 僅高中國大陸一級 港府不認同降級理據
穆迪降港評級 指自治受制約 僅高中國大陸一級 港府不認同降級理據
中小企九成信貸擔保申請82宗 已批逾半
中小企九成信貸擔保申請82宗 已批逾半
渣打上季按保申請倍增 整體市場穩定
渣打上季按保申請倍增 整體市場穩定
人行再放水4500億 一周淨投放1.36萬億
人行再放水4500億 一周淨投放1.36萬億
馬化騰4天減持騰訊套20億 相隔逾兩年再沽貨 總裁劉熾平年初減持套2億
馬化騰4天減持騰訊套20億 相隔逾兩年再沽貨 總裁劉熾平年初減持套2億
港股現「疫情」 航空濠賭股急挫
港股現「疫情」 航空濠賭股急挫
大摩唱好 中移動逆市升3.7％
大摩唱好 中移動逆市升3.7％
7股盈喜 中海宏洋料多賺六成
7股盈喜 中海宏洋料多賺六成
為案件撥備98億 樂視網預告虧損113億
為案件撥備98億 樂視網預告虧損113億
基金公會倡配對自願供款 鼓勵市民為退休準備 由政府或僱主承擔
基金公會倡配對自願供款 鼓勵市民為退休準備 由政府或僱主承擔
美團創始人王慧文今年底離任
美團創始人王慧文今年底離任
利比亞兩大油田停產 油價揚 市場觀望特朗普達沃斯講話
利比亞兩大油田停產 油價揚 市場觀望特朗普達沃斯講話
字節跳動挑戰騰訊 招兵買馬進軍手遊
字節跳動挑戰騰訊 招兵買馬進軍手遊
Spotify擬購The Ringer 拓體育流行文化網
Spotify擬購The Ringer 拓體育流行文化網
陳茂峰：指數基金規模日大 衍生問題多
陳茂峰：指數基金規模日大 衍生問題多
張兆聰：疫情爆發 航空濠賭酒店股無運行
張兆聰：疫情爆發 航空濠賭酒店股無運行
金曹：人幣穩 電訊電力板塊受惠
金曹：人幣穩 電訊電力板塊受惠
薛偉傑：個人電腦市場低迷 1公斤筆記本獨俏
薛偉傑：個人電腦市場低迷 1公斤筆記本獨俏
技術取勝：世茂中線或下試27.5元
技術取勝：世茂中線或下試27.5元
AlipayHK開通廣州公交支付功能
AlipayHK開通廣州公交支付功能
利物浦英超奪冠呼聲高 渣打守得雲開
利物浦英超奪冠呼聲高 渣打守得雲開
劉思明：受惠疫情 東陽光藥急飈可留意
劉思明：受惠疫情 東陽光藥急飈可留意
周顯：把股票炒上 技術含量高
周顯：把股票炒上 技術含量高
湯文亮：美國做初一 他國做十五
湯文亮：美國做初一 他國做十五
WEST PARK昨沽10伙 佔首輪八成 THE RICHMOND今開售30伙 超額認購8倍
WEST PARK昨沽10伙 佔首輪八成 THE RICHMOND今開售30伙 超額認購8倍
雲海別墅實呎31425元 再創馬鞍山紀錄
雲海別墅實呎31425元 再創馬鞍山紀錄
青宏苑未補價逼800萬 新界居屋次高
青宏苑未補價逼800萬 新界居屋次高
「的士招」遺產貨 愛都低層6850萬沽
「的士招」遺產貨 愛都低層6850萬沽
海港中心呎價3.2萬逆市破頂
海港中心呎價3.2萬逆市破頂
一號銀海3房月租3萬 低市價7%
一號銀海3房月租3萬 低市價7%