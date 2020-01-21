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中小企九成信貸擔保申請82宗 已批逾半

【明報專訊】由金管局任召集人的銀行業中小企貸款協調機制，昨日舉行第二次會議，會上透露，政府於去年12月16日推出的九成信貸擔保計劃，截至今年1月15日的一個月，按證公司已接獲82宗申請，當中已批出42宗，涉及金額約8200萬元；原有的八成信貸擔保計劃，去年全年則批出超過2700宗申請，涉及金額約138億元，分別按年上升60%及89%。

銀行挺簡化程序 研加推優惠

與會銀行亦支持按證公司對八成信貸擔保計劃簡化申請程序的調整，並表示會按客戶實際情况，在有需要時豁免中小企提交財務報表或以其他有效財務證明取代，務求更靈活處理申請。另外，銀行會繼續研究能否為中小企客戶推出更多優惠，以減輕其開支。

會上亦提到，在目前不明朗的經濟前景下，與會銀行授予中小企的整體信貸額度在去年第四季仍然增加27億元，增幅為0.6%。銀行亦有透過延遲還本或貸款展期，為遇到財政困難的中小企紓緩資金壓力。自去年10月中起，與會銀行已審批了超過40宗延遲還本或貸款展期的貸款個案，涉及金額超過15億元。此外，銀行亦向受環球經濟不明朗及本地社會事件影響的中小企主動提出延遲還本或貸款展期，避免中小企擔心被銀行標籤為財務不穩，當中涵蓋運輸、零售、餐飲、旅遊等行業。

金管局籲勿延信用卡付款期

金管局亦呼籲信用卡收單機構，應在風險管理和支持中小企持續經營兩方面取得適當平衡，盡量不在目前經濟環境下延長中小企信用卡結算付款期。為紓緩零售客戶的資金周轉壓力，有銀行推出信用卡應收帳貸款和無抵押貸款等產品，其他銀行表示會研究推出類似貸款產品支援零售客戶。

相關字詞﹕按證公司 中小企 金管局 9成信貸擔保

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