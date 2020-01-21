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穆迪降港評級 指自治受制約 僅高中國大陸一級 港府不認同降級理據

【明報專訊】過去半年香港因《逃犯條例》修訂引發一連串示威活動，至今社會衝突仍未完全平息。評級機構穆迪昨日將香港長期信貸評級由Aa2降至Aa3（見表1），是自2017年5月後第二次降港評級，目前僅較中國大陸的評級高出一級。穆迪認為，港府自治權受到的制約比想像中大，且管治能力亦遜於預期，是降級的主要原因。政府發言人回應指出，非常不認同穆迪對香港情况的評估，並稱政府長期以來都在處理深層次社會問題。

明報記者 溫藹紅

自去年6月初爆發示威以來，社會衝突急劇惡化，本港經濟環境亦受到影響。三大國際評級機構當中，惠譽率先在去年9月下調香港的評級，而穆迪亦於當月亦把香港的評級展望由「穩定」轉為「負面」，標普則至今未有任何變動。

穆迪分析表示，是次降級反映特區政府的自治權所受到的限制（見表2）或較想像中更加嚴重，認為實際的自主權或預期變化將帶來風險，並影響外國政府對港的政策，例如美國國會通過《香港人權與民主法案》，或進一步削弱港貿易政策的效力，減低香港的競爭力和經濟實力。該機構指出，如果中港之間的體制再度融合，並令香港在立法、司法或行政上的自治權進一步受到限制，將有可能再次下調香港評級。

倘立法司法行政進一步受限 有機會再降評級

另外穆迪又表示，在過去的9個月裏，港府缺乏針對港人在政治、經濟和社會問題上的實際計劃，認為港府的體制及管治實力偏弱，遠低於該機構先前估計。

穆迪表示，港府對於部分港人的政治訴求，以及生活水平、住屋成本和財富再分配不平等問題，反應明顯地遲緩，相信港府推出的數項財政刺激方案，未能有效地解決社會的深層次問題。該機構又指出，民主派於去年11月區議會選舉中大勝，創下有紀錄以來的最高投票結果，然而港府卻沒有明確的回應。

雖然降級後僅較中國大陸評級高出一級，但穆迪認為香港信貸評級仍然明顯強於中國大陸，在可見的將來這種差距會維持下去。

港府：與港良好信用基礎不符

政府發言人昨晚回應指出，非常不認同穆迪對香港情况的評估，並對穆迪下調香港信用評級的決定感到失望。當局稱「穆迪對香港的信用評級亦與香港良好的信用基礎不符」，認為目前港府的財政狀况及資本市場表現良好，銀行體系穩健及資本充足等，能為港提供強大的緩衝以應對挑戰。當局指出，持續的社會動盪反映香港存在深層次問題，港府即將就此獨立研究及檢討，又指香港面對的部分社會問題包括財富不均、人口高齡化等並非香港獨有，更沒有影響香港的制度優勢和香港作為國際金融中心、貿易中心等的核心競爭力。

相關字詞﹕香港人權與民主法 政府發言人 政治訴求 中國 自治權 信貸評級 香港 穆迪 社會衝突 《逃犯條例》

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